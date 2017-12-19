Непомнящий: "Смолов готов к Европе"



Известный тренер Валерий Непомнящий считает, что нападающему "Краснодара" Федору Смолову стоит перейти в европейский клуб.

"Я знаю много примеров, когда игрок уходил на волне, здорово выглядел, но попадал не в свою команду, не к своему тренеру. Выбор за Федей. Я не могу ему что-то рекомендовать и говорить: "Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет…" Я за то, чтобы он поиграл в Европе. Парень готов! Папа с мамой всем его одарили - хорошо сложен, развит физически, голова на месте. Но фактор удачи имеет важное значение", - приводят слова Непомнящего российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 27-летним Смоловым интересуются "Вест Хэм", "Реал" и "Зенит".

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