Непомнящий: "Смолов готов к Европе"

Теги краснодарфедор смолов

Непомнящий: "Смолов готов к Европе"
Известный тренер Валерий Непомнящий считает, что нападающему "Краснодара" Федору Смолову стоит перейти в европейский клуб.

"Я знаю много примеров, когда игрок уходил на волне, здорово выглядел, но попадал не в свою команду, не к своему тренеру. Выбор за Федей. Я не могу ему что-то рекомендовать и говорить: "Ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет…" Я за то, чтобы он поиграл в Европе. Парень готов! Папа с мамой всем его одарили - хорошо сложен, развит физически, голова на месте. Но фактор удачи имеет важное значение", - приводят слова Непомнящего российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 27-летним Смоловым интересуются "Вест Хэм", "Реал" и "Зенит".

Не пропустите: "Краснодар" определился с заменой Смолову. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов