Непомнящий сравнил Марадону с русским поэтом

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Непомнящий сравнил Марадону с русским поэтом

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

"Марадона - это Сергей Есенин, гениальный русский поэт, гуляка, хулиган, но за пределами в своём творчестве гений, так и Марадона. Он был не достоянием Аргентины, а достоянием всего мира", - сказал Непомнящий.

Марадона умер в среду от остановки сердца. Ему было 60 лет. Проводить в последний путь культового игрока придут около миллиона человек. Ожидается, что церемония прощания в президентском дворце продлится 48 часов.

Аргентинец выигрывал трофеи с "Бока Хуниорс", "Барселоной" и "Наполи". В 1986 году он становился чемпионом мира со сборной.

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