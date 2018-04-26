Непомнящий: "У ЦСКА есть стержень, который напрочь отсутствует у "Зенита"

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Непомнящий: "У ЦСКА есть стержень, который напрочь отсутствует у "Зенита"Известный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 28-го тура РФПЛ между питерским "Зенитом" и московским ЦСКА.

"ЦСКА играет на своем уровне. Когда нужно, армейцы собираются. У них есть стержень, который напрочь отсутствует у "Зенита". Несмотря на вечные проблемы с составом, ЦСКА находит профессиональные и психологические ресурсы, чтобы выходить даже из самых трудных ситуаций. Армейцы не теряют лица.

Понятно, что на стороне "Зенита" будет свое поле, поддержка болельщиков. На стороне ЦСКА - умение быть твердыми в любой ситуации, что бы ни происходило. Поэтому сложно назвать фаворита встречи. Можно предложить ничью, однако этот результат не устроит ни хозяев, ни гостей. Уверен, "Зенит" с ЦСКА будут играть на победу", - цитирует 74-летнего специалиста Спорт день за днем.

Напомним, Манчини признал свою работу в "Зените" неудовлетворительной. | soccernews.ru

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