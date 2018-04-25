Непомнящий: "В сборной России есть люди, которые могут нейтрализовать Салаха"

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о том, каким образом следует противостоять ведущему форварду сборной Египта Мохамеду Салаху.

"Не стоит зацикливаться только на лидере Египта. Нужно его прихватывать в зонах перед воротами, не давать ему разбежаться с подстраховкой. Считаю, что у нас есть люди, которые могут нейтрализовать Салаха, но решать кому именно это поручить, будет тренерский штаб", - цитирует 74-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Ринат Билялетдинов поделился секретом успешного противостояния Салаху. | soccernews.ru