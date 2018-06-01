Непомнящий возглавил "Балтику"

"Балтика" на своём официальном сайте объявила о назначении Валерия Непомнящего на пост главного тренера команды.

74-летний специалист заключил с калининградским клубом контракт до лета 2019 года.

"Всё произошло спонтанно. Я даже не советовался с родными, они ещё ничего не знают. Мне позвонили, спросили, готов ли я к возобновлению карьеры. Долго не раздумывая, ответил, что готов. Только что закончилась встреча, на которой мы обсудили все нюансы и ударили по рукам. Создаётся солидный клуб с блестящей готовой инфраструктурой. В прошедшем сезоне команда уже заявила о притязаниях на повышение в классе, поэтому главная цель - выход в РФПЛ. Желание и стремление у меня не пропали. Футболом я ещё не насытился. К сложностям готов. Как ни странно, я легко адаптируюсь" - сказал легендарный наставник.

Стоит отметить, что Непомнящий не тренировал с 2016 года после ухода из "Томи".

Не пропустите: Экс-тренер "Краснодара" возглавил тульский "Арсенал". | http://soccernews.ru