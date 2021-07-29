Непомнящий высказался о совмещении Карпиным постов в сборной России и "Ростове"
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера сборной России и "Ростова".
"Карпин — отличный специалист. Думаю, никто не будет возражать этому факту. В создавшейся ситуации этот вариант — самое правильное решение. Я изначально говорил, что нужно отдавать предпочтение отечественному специалисту, потому что иностранцу нужно время на то, чтобы понять ситуацию в российском футболе, в клубах. А Карпин в деле, он все знает и видит изнутри. Поэтому я думаю, что это лучший вариант для сборной на данный момент. Что касается совмещения, то я думаю, что это не проблема для сборной. Это больше проблема для "Ростова", - приводит слова Непомнящего Sport24.
Напомним, что 52-летний Карпин подписал контракт с РФС до конца 2021 года. 1 сентября сборная России проведет матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии. Встреча пройдет в Москве.
Не пропустите: Названы имена всех помощников Карпина в сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Фиорентина" Кокорина уничтожила итальянский клуб
-
Дриусси перешел в клуб суперзвезды Голливуда
-
Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" (видео)
-
"Тоттенхэм" вступил в борьбу за форварда "Фиорентины" Кокорина
-
Названа зарплата Шомуродова в случае перехода в "Рому"
-
Непомнящий высказался о совмещении Карпиным постов в сборной России и "Ростове"
-
"Ливерпулю" предложили купить Погба
-
"Атлетико" теряет бразильского новичка
-
"Севилья" назвала "Челси" новую цену на Кунде
-
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с основным хавбеком
-
Мхитарян и Пепе подрались в товарищеском матче (видео)
-
Сигурдссон близок к переходу в итальянский клуб
-
"Верона" близка к трансферу полузащитника "Манчестер Сити"
-
Агент Джикии рассказал о ситуации с новым контрактом игрока со "Спартаком"
-
Мбаппе рассказал о своей мечте
-
"Динамо" Киев показало форму на новый сезон (фото)
-
Эриксен сможет играть за "Интер", если пройдет тесты
-
Червиченко ярко высказался о возможном возвращении Кокорина в РПЛ
-
"Реал" продлил контракт с Карвахалем: назван срок соглашения
-
Канделаки высказалась о конфликте между Бузовой и Губерниевым