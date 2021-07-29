Непомнящий высказался о совмещении Карпиным постов в сборной России и "Ростове"

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Непомнящий высказался о совмещении Карпиным постов в сборной России и "Ростове"

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера сборной России и "Ростова".

"Карпин — отличный специалист. Думаю, никто не будет возражать этому факту. В создавшейся ситуации этот вариант — самое правильное решение. Я изначально говорил, что нужно отдавать предпочтение отечественному специалисту, потому что иностранцу нужно время на то, чтобы понять ситуацию в российском футболе, в клубах. А Карпин в деле, он все знает и видит изнутри. Поэтому я думаю, что это лучший вариант для сборной на данный момент. Что касается совмещения, то я думаю, что это не проблема для сборной. Это больше проблема для "Ростова", - приводит слова Непомнящего Sport24.

Напомним, что 52-летний Карпин подписал контракт с РФС до конца 2021 года. 1 сентября сборная России проведет матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии. Встреча пройдет в Москве.

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