Непомнящий высказался о трансферной политике ЦСКА
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
Экс-советник президента московского ЦСКА Валерий Непомнящий поделился мнением о трансферной политике армейцев.
"ЦСКА и на этот раз остался ЦСКА. Уж извините за тавтологию. Тратить деньги, даже если они имеются, в такое трансферное окно не совсем целесообразно.
У команды серьезный бонус в виде отсутствия еврокубков. Руководство поставило перед Алексеем Березуцким задачу — использовать тех игроков, которые есть в наличии. В клубе умеют считать деньги.
Повторюсь, сейчас у тренера появилась возможность дать подопечным шанс прибавить и выйти на новый уровень. Уверен, тот же Фукс еще будет появляться на поле. Да и Чидера Эджуке проявляет себя все ярче и ярче.
Существует проблема роста, и это нормальный процесс. Но пример нигерийца свидетельствует о том, что если футболист играет и ему доверяют, то он растет", – сказал Непомнящий.
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