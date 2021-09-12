Непомнящий высказался о трансферной политике ЦСКА

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Экс-советник президента московского ЦСКА Валерий Непомнящий поделился мнением о трансферной политике армейцев.

"ЦСКА и на этот раз остался ЦСКА. Уж извините за тавтологию. Тратить деньги, даже если они имеются, в такое трансферное окно не совсем целесообразно.

У команды серьезный бонус в виде отсутствия еврокубков. Руководство поставило перед Алексеем Березуцким задачу — использовать тех игроков, которые есть в наличии. В клубе умеют считать деньги.

Повторюсь, сейчас у тренера появилась возможность дать подопечным шанс прибавить и выйти на новый уровень. Уверен, тот же Фукс еще будет появляться на поле. Да и Чидера Эджуке проявляет себя все ярче и ярче.

Существует проблема роста, и это нормальный процесс. Но пример нигерийца свидетельствует о том, что если футболист играет и ему доверяют, то он растет", – сказал Непомнящий.

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