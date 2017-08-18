Непопулярный Паулиньо: "Барселона" продала всего одну футболку бразильца в день его презентации

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Непопулярный Паулиньо: "Барселона" продала всего одну футболку бразильца в день его презентации

Новичок "Барселоны" Паулиньо пока не пользуется большой популярностью среди болельщиков "сине-гранатовых".

Как сообщает Goal.com, в фирменном магазине каталонского клуба в день презентации бразильца была продана всего одна футболка с его именем.

Напомним, что трансфер Паулиньо обошёлся "Барселоне" в 40 миллионов евро.

Не пропустите: Не умеет даже набивать мяч: Паулиньо позорится на презентации в "Барселоне". | http://soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Вчера теракт был в Барселоне. Совсем не до футболок было.

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