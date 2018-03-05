Непотопляемый Венгер: все требуют отставки, но Арсен не спешит

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Непотопляемый Венгер: все требуют отставки, но Арсен не спешит

"Арсенал" потерпел четыре поражения подряд, команда уже давно не претендует на борьбу за титул и, по большому счёту, попрощалась с шансами на место в зоне Лиги Чемпионов.

Зато Арсен Венгер по-прежнему на месте, что даёт повод для постоянных шуток в адрес "канониров" и французского тренера.

Оцените такой вариант: "Если 70% Земли занимает вода, то остальные 30% - плакаты с требованиями отправить Венгера в отставку". 

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