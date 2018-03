Непотопляемый Венгер: все требуют отставки, но Арсен не спешит

"Арсенал" потерпел четыре поражения подряд, команда уже давно не претендует на борьбу за титул и, по большому счёту, попрощалась с шансами на место в зоне Лиги Чемпионов.

Зато Арсен Венгер по-прежнему на месте, что даёт повод для постоянных шуток в адрес "канониров" и французского тренера.

Оцените такой вариант: "Если 70% Земли занимает вода, то остальные 30% - плакаты с требованиями отправить Венгера в отставку".

They say water covers 70% of the Earth’s surface and #WengerOut signs cover the rest. pic.twitter.com/q034hA2Nv3