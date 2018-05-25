Непревзойденные баварцы, Дортмунд без медалей и вылет "Гамбурга": итоги сезона в Бундеслиге

В который уже раз чемпионат Германии не имел интриги. Мюнхенская "Бавария" шестой сезон кряду выиграла Серебряную салатницу, на 21 пункт обогнав вторую команду Бундеслиги. Официально подопечные Юппа Хайнкеса оформили титул чемпиона за пять туров до финиша, однако еще в начале февраля было понятно, что баварцы своего не отдадут. В то время мюнхенский клуб уже опережал ближайшего преследователя на 18 очков. Дистанцию "Бавария" прошла как на одном дыхании, без каких-либо сбоев. Четыре поражения распределись равномерно, к тому же последнее фиаско от "Штутгарта" мюнхенцы потерпели уже в ничего не значащем матче последнего тура.

Блестящий прыжок вверх сделал гельзенкирхенский "Шальке". Особенно на фоне прошлого сезона, когда "горняки" финишировали десятыми. Нынешнее серебро добыто подопечными Доменико Тедеско с абсолютной уверенностью. В итоговой таблице "синие" превзошли третий "Хоффенхайм" на 8 пунктов, что делает чести "шахтерам". Отметим, что серебряные медали покорились "Шальке" впервые после сезона 2009/10 г.г.

Просто невероятная борьба шла за третью и четвертую строчки таблицы, которые дают право принять участие в квалификации Лиги чемпионов. На две путевки претендовало шесть команд, однако за два тура до финиша отсеялись "Штутгарт" и "Айнтрахт", за тур – "РБ Лейпциг". В итоге "Хоффенхайм", дортмундская "Боруссия" и "Байер" пришли к финишу с одинаковым багажом. Но по дополнительным показателям леверкузенцы оказались лишними.

Главной же сенсацией чемпионата следует признать вылет "Гамбурга" во вторую Бундеслигу. Один из самых старейших и популярных клубов Германии впервые с 1963 года покинул сильнейший дивизион. Компанию "горожанам" составил "Кёльн", который в прошлом сезоне входил в первую пятерку.

Ход борьбы

На протяжении первых девяти туров фаворита в таблице не наблюдалось. Лишь спустя более двух месяцев после старта сезона "Бавария" вышла на чистое первое место благодаря гостевому поражению дортмундской "Боруссии" от "Ганновера" (2:4). С тех пор мюнхенцы постепенно увеличивали свой отрыв от преследователей. К примеру, по завершению первого круга он составлял 9 очков. Менялись и названия клубов в числе главных преследователей "Баварии". Если в первой трети чемпионата это были "Боруссия" и "РБ Лейпциг", то по ходу второго круга на вторых и третьих ролях в чемпионате были соответственно "Шальке" и "Байер". Впрочем, гельзенкирхенцы со временем отстали, а на их место пришла дортмундская "Боруссия", которая не теряла место в четверке. А одно время среди претендентов на Лигу чемпионов числился даже "Айнтрахт".

Отличный прыжок вверх удался по ходу второго круга "Хоффенхайму". Если по итогам 20 туров "сине-белые" шли лишь на 9 месте, то к 31-му прочно закрепились в пятерке. Главную же битву чемпионата "деревенские" выиграли в последнем туре, переиграв дома в очном матче своего главного конкурента в борьбе за "бронзу" – дортмундскую "Боруссию".

Ключевые матчи

"Бавария" – "РБ Лейпциг" – 2:0

Результат матча, прошедшего в рамках 10 тура, имел, прежде всего, психологическое значение. До этого мюнхенцы все никак не могли выйти на первую строчку в таблице, а встреча с "Лейпцигом" была принципиальной. Накануне поединка чемпионата команды встречались в рамках 1/16 Кубка Германии и в той встрече мюнхенцы взяли верх лишь в серии послематчевых пенальти. Матч Бундеслиги также отличался упорностью, ведь в случае победы "быков" именно они возглавили бы турнирную таблицу. Но все же голы Хамеса Родригеса и Роберта Левандовски поставили все на свои места и "Бавария", захватив лидерство в таблице, уже никому его не отдала.

"Шальке" – "Боруссия" Д – 2:0

В этом матче 30-го тура, по сути, определялся соискатель второй прямой путевки в Лигу чемпионов. "Шальке" подходил к рурскому дерби после болезненного поражения от "Гамбурга" (2:3), который уже одной ногой был во второй Бундеслиге. Дортмундцы же благодаря легкой победе над "Штутгартом" сократили отставание от "горняков" до одного пункта. В первом тайме команды упорно бодались в середине поля, создав всего по паре более-менее острых моментов. Зато выйдя из раздевалки "кобальтовые" сумели забить. Калиджиури наказал Шмельцера, выложив мяч под удар Коноплянке, который и забил столь важный для хозяев гол. Характер игры забитый мяч никак не поменял – бодание при отсутствии моментов продолжилось. Дортмундцы так и не сумели навязать свою волю сопернику, который терпеливо ждал шанса развить успех. За десять минут до конца хозяева заработали штрафной, в ходе розыгрыша которого Налдо нанес пушечный удар, записав очередной гол на свой счет.

"Хоффенхайм" – "Боруссия" Д – 3:1

Важнейшая игра последнего тура чемпионата, от результата которой зависела еврокубковая судьба ряда команд, а также бронзовых медалей. "Хоффенхайму" необходимо было выигрывать, чтобы рассчитывать на путевку в Лигу чемпионов, так как мало кто сомневался в том, что "Байер" дома переиграет "Ганновер". Кроме того, победа обеспечивала "деревенским" бронзовые медали, а вот любая потеря очков оставляла команду Юлиана Нагельсмана и без наград и без участия в сильнейшем клубном турнире. И вот итог: "Хоффенхайм" совершенно заслуженно переиграл дома дортмундскую "Боруссию", сместив ее с третьей строки в таблице. Все три пропущенных гостями гола на совести самих дортмундцев. В первом тайме их голкипер подарил мяч Крамаричу. Затем уже защитники не углядели за хорватом. А позже вновь начудил Бюрки, который странно себя повел в момент подачи со стандарта. Одним голом Ройса, которым Марко на 58-й минуте ненадолго сравнял счет, искупить столько грехов было невозможно. Впрочем, поражение не сильно расстроило "шмелей", а победа очень обрадовала "деревенских". Обе команды сыграют в Лиге чемпионов, а "Байер" отправился во второй по значимости клубный турнир Европы.

Бомбардиры

Роберт Левандовски (29 голов)

Нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" стал не только лучшим бомбардиром сезона 2017/18 г.г. в Бундеслиге, но и лучшим игроком чемпионата Германии. По правде сказать, конкуренции у Роберта не было. Левандовски из года в год продолжает держать марку, не перестает штамповать голы, отрабатывает от матча к матчу, тогда как его ближайшие конкуренты сильно отстают по всем позициям. Стабильность – залог успеха поляка. Выше головы, правда, не прыгнул (к примеру в прошлом сезоне Бундеслиги наколотил на мяч больше), но удержался на своем уровне и этого хватило, чтобы легко обойти остальных. В прошедшем сезоне на счету Левандовски два хет-трика и четыре дубля. Роберт не забил в 12 из 30 игр чемпионата. Интересно, что в четырех проигрышных мюнхенцами матчах поляк ни разу не поразил ворота соперника.

Нильс Петерсен (15 голов)

Если не брать в учет Левандовски, то сразу полтора десятка футболистов забили в чемпионате от 10 до 15 мячей. Возглавляет этот список нападающий "Фрайбурга" Нильс Петерсен. По большому счету это первый крупный успех футболиста в Бундеслиге. В свои 29 лет Нильс успел поиграть за ряд клубов сильнейшего дивизиона Германии, в том числе за "Баварию" (9 игр), "Вердер" (более 60 матчей), после чего с 2015 года закрепился в клубе "Фрайбург". Именно здесь и раскрылся талант Петерсена как нападающего. В среднем игрок забивает за клуб в каждой втором матче. В том, что "Бразильцы из Брайсгау" остались в элите немецкого футбола, несомненная заслуга Петерсена. На его счету гол в ворота "Ганновера", который спас команду от поражения, победный "хет-трик" в матче с "Кельном" (по ходу матча "Фрайбург" проигрывал со счетом 0:3), голы в ворота двух "Боруссий", которые позволили его команде набрать 4 очка, победный мяч в ворота "Вердера" и т.д.

Очарования

"Шальке"

После ряда невыразительных сезонов, "Шальке" неожиданно стабильно выступил на протяжении всего завершившегося чемпионата. Команде Доменико Тедеско не удалось навязать борьбу мюнхенцам (что никого не удивило), которым "горняки" уступили дважды (0:3 и 1:2), зато в одном из решающих туров гельзенкирхенцы собрались силами и расправились с дортмундской "Боруссией", не дав той зацепиться за вторую строчку. Да и с остальными конкурентами за место под солнцем "Шальке" играл вполне удачно. Особенно это касается домашних встреч, где были повержены "РБ Лейпциг", "Хоффенхайм" и уже упомянутая выше "Боруссия".

Рон-Роберт Цилер

Голкипер "Штутгарта" стал примечательной личностью в сезоне, пропуская в среднем один мяч за игру. Лучший показатель лишь у стражей ворот "Баварии", в ворота которой в принципе забивают не часто. "Штутгарт" выдал две фееричные серии, пять матчей беспроигрышных под конец первенства, закончили разгромом "Баварии" на "Альянц Арене" (4:1), до этого потерпели поражение от дортмундской "Боруссии", а еще ранее восемь поединков не проигрывали, во многом там заслуга и стража ворот, который особо не позволял разгуляться соперникам в своей штрафной, часто он выходил победителем из дуэлей с нападающими разного калибра. В целом Роно-Роберт 36 мячей вытаскивал из сетки своих ворот, при этом спас в тяжелых ситуациях свой коллектив 117 раз.

Разочарования

"Боруссия" Д

Имея лучший состав в Лиге после "Баварии", дортмундцы не попали даже в число призеров. "Шмелям" тяжело дался период после ухода из клуба Томаса Тухеля летом 2017 года. Ставка была сделана на Петера Боса, и себя не оправдала. Не имеющий большого опыта тренер не смог поставить игру звездному составу дортмундцев. В результате уже в декабре 2017 года Бос был отправлен в отставку, а поправить турнирное положение в чемпионате был призван Петер Штёгер. Но и ему не удалось реанимировать былые связи между игроками, которые давали результат. Сезон был потерян и спустя три года "Боруссия" снова осталась без медалей.

"Гамбург"

"Гамбург" в последние годы часто был на грани вылета из элитного дивизиона, и в сезонах 2013/14 и 2014/15 г.г. играл в плей-офф за право остаться в Бундеслиге. Нынешний сезон "динозавры" начали с двух побед, но затем результаты команды ухудшились и, начиная с 16-го тура "Гамбург" неизменно оставался в зоне вылета. Не помогли команде и две тренерские отставки по ходу сезона. В последнем туре чемпионата "динозавры" смогли вдесятером переиграть менхенгладбахскую "Боруссию", но свою победу смог одержать и "Вольфсбург". В результате "Гамбург" остался на 17-м месте и следующий сезон проведет во второй Бундеслиге. К слову, болельщики команды не смогли спокойно принять вылет в низший дивизион и сорвали концовку матча, забросав поле пиротехникой. Отныне "Гамбург" больше не будет единственным клубом в истории Бундеслиги, который играл во всех ее сезонах, начиная с 1963 года.

Сборная сезона по версии SoccerNews

Вратарь: Рон-Роберт Цилер ("Штутгарт")

Защита: Йосуа Киммих ("Бавария"), Налдо ("Шальке"), Давид Алаба ("Бавария"), Павел Кадержабек ("Хоффенхайм")

Полузащита: Леон Бэйли ("Байер"), Кевин-Принс Боатенг ("Айнтрахт"), Наби Кейта ("РБ Лейпциг"), Даниэль Калиджиури ("Шальке")

Нападение: Нильс Петерсен ("Фрайбург"), Роберт Левандовски ("Бавария")

Сборная сезона по версии Whoscored

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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