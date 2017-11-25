Неприступный Гладбах: "Боруссия" наносит "Баварии" первое поражение при Хайнкесе

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Неприступный Гладбах: "Боруссия" наносит "Баварии" первое поражение при Хайнкесе

Завершалась субботняя программа 13 тура немецкой Бундеслиги матчем в Менхенгладбахе, где  в гости к местной "Боруссии" пожаловал лидер чемпионата – "Бавария". Гладбахцы давно считаются одним из самых неудобных соперников для мюнхенцев – они всегда умели дать бой более именитому сопернику. Однако с приходом нового тренера "Бавария" расцвела, выдав приличную серию из матчей без поражений, и не собирались подопечные Хайнкеса терять очки и в этом матче.

В спокойном темпе начали встречу обе дружины: "Бавария" завладела территориальным преимуществом, чему хозяева особо и не сопротивлялись. Ведь первый голевой момент был за ними: Штиндль по центру отдал проникающую передачу на Раффаэла, который выскочил один на один с голкипером мюнхенцев, но пробил мимо ворот. Гости тут же ответили ударом Толиссио после подачи со стандарта – немного неточно.

Очень скованно выглядела "Бавария" при атаке чужих ворот, в то же время гладбахцы грамотно оборонялись и не забывали об ответных атакующих действиях. Но на подступах к штрафной у обеих команд все рушилось, пока ближе к концовке тайма "Бавария" не получила пенальти в свои ворота: Зюле сыграл рукой в своей штрафной. К точке подошел Торган Азар, который все же переиграл коснувшегося мяча Ульрайха – 1:0.

Естественно побежали мюнхенцы отыгрываться, и просто обязаны были они сравнивать счет, но после удара Левандовски мяч на себя приняла штанга. А на последней минуте основного времени положение "Баварии" стало крайне сложным: Азар с левого фланга ворвался в штрафную, отпасовал чуть назад на Штиндля, который продвинулся к лицевой и покатил на дальнюю штангу одинокому Гинтеру – 2:0.

С началом второй половины рисунок игры не изменился: гости, подолгу владея мячом, все также не могли эффективно доставить его к чужой штрафной. Мюнхенцы атаковали, в основном, через фланги, но хозяева демонстрировали просто образцовую игру в обороне, не давая соперникам даже шанса на успех. Времени оставалось все меньше, но никаких признаков усталости гладбахцы не подавали.

"Бавария" неожиданно отличилась за 15 минут до конца основного времени: заработали мюнхенцы стандарт на правом фланге, с навесом Киммиха защитники справились, но первым на подборе был Видаль, который метров с 20-ти отправил мяч точно в левый угол Зоммера – 2:1. Не самый логичный гол дал гостям надежду на камбэк в этом непростом матче.

Увеличили мюхненцы давление на чужие ворота, но до опасных ударов дело по-прежнему не доходило. Гладбахцы играли очень уверенно: бежали они в ответные атаки при первой же возможности, не говоря уже ни о какой игре на отбой. На последних минутах матча обязаны были хозяева забивать третий гол, но удар Дрмича, в концовке контратаки, пришелся рядом со штангой.

"Боруссия" – "Бавария" – 2:1

Голы: Азар, 38 – 1:0, Гинтер, 44 – 2:0, Видаль, 74 – 2:1

"Боруссия": Зоммер, Эльведи, Гинтер, Вестергор , Вендт, Херрманн, Крамер (Янчке, 11), Закария,  Азар, Штиндль, Раффаэл (Дрмич, 91).

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Бернат (Коман, 46), Мартинес, Руди (Вридт, 68), Толиссо, Видаль, Хамес (Фридль, 46), Левандовски.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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3 Шальке 13 24
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5 Боруссия Дортмунд 13 21
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