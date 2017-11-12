Непривычные датчане: Ирландцы увозят ничью с "Паркена"

В отборочном турнире к ЧМ-2018 продолжаются решающие стыковые матчи, и в одном их них сборная Дании принимала на своем стадионе команду из Ирландии. Не сказать, что обе дружины равны по силам – все-таки датчане выглядят более явными фаворитами противостояния. Ирландцы же в гостевой встрече надеялись на надежную игру в обороне, которая, кстати, и помогла им завоевать второе место в группе. К тому же неплохая армия болельщиков приехала в Копенгаген поддержать свою команду.

С первых минут начали хозяева захватывать инициативу, чему ирландцы кое как сопротивлялись. Однако вскоре высокий прессинг гостей привел к первому опасному моменту у их ворот: с правого края последовал длинный перевод Кьера на дальнюю штангу, где Анкерсен, приняв мяч, выстрелил в дальний угол, но его удар, как и добивание Корнелиуса парировал Рэндолф – в правильной позиции находился голкипер в обоих эпизодах.

Стал вырисовываться рисунок игры, в котором не было места атакам ирландцев, несмотря на то, что доминирование датчан также не было каким-то угрожающим. На исходе получаса хозяева могли открывать счет: Эриксен вышел на ударную позицию метрах в 25-ти от ворот, его выстрел не совсем удачно парировал Рэндолф, отбив сферу чуть правее центра, где набежавший Систо отправлял мяч в дальний угол, но немного не попал в створ. На последних минутах тайма ирландцы стали активнее бегать в атаку, но ничем полезным это не закончилось.

С началом второго тайма датчане также больше владели мячом, но пройти высокую линию обороны гостей у них не получалось. Ирландцы пытались использовать любую возможность обострить, будь то стандарт с центра поля, будь то аут – мяч направлялся в штрафную. Обе команды больше работали на разрушение, поэтому и опасных моментов в матче практически не было.

Просто образцово проводили гостевой матч ирландцы: не допускали они опасных моментов у своих ворот, не забывая и в атаку бегать. Датчане на удивление выглядели пассивно – совсем разладилась у них игра вблизи чужих владений, и не помогли даже выходы Поульсена и Бендтнера со скамейки. Лишь на последней минуте основного времени Юссуф, после навеса с правого фланга, опасно пробивал по воротам Шмейхеля, но последний свою команду выручил. В целом, команды на равных провели концовку встречи, расписав заслуженную ничью.

Дания – Ирландия – 0:0

Дания: Шмейхель, Ларсен, Бьелланд, Анкерсен, Кьер, Дилэйни, Эриксен, Квист, Систо (Бендтнер, 71), Йоргенсен, Корнелиус (Поульсен, 64).

Ирландия: Рэндолф, Кристи, Даффи, Кларк, Уорд, Макклейн, Хендрик (Хурихэйн, 93), О'Дода, Артер (Уилан, 88), Брэйди, Мерфи (Лонг, 74).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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