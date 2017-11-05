Неприятная домашняя традиция: "Спартак" впервые попробует обыграть "Уфу" на своем поле

"Спартак" – "Уфа"

Стадион: "Открытие Арена" (Москва, Россия)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Артем Чистяков (Азов)

Чемпион России московский "Спартак" второй круг начинает противостоянием с "Уфой", которая находится по соседству в турнирной таблице. У "красно-белых" после 15 игр 22 очка, уфимцы отстают на один пункт. В матче первого круга клуб из Башкортостана сумел отстоять нулевую ничью на своем поле. Однако согласно статистике, "Уфа" играет в Москве даже удачнее, нежели дома. Последний матч между командами, проходивший в столице России, завершился победой "горожан" за счет забитого мяча Фатаем.

"Спартак" в этом сезоне видимо расплачивается с госпожой удачей за прошлый год, пропуская много голов в концовках встреч. Первый круг для действующего чемпиона сложился крайне неудачно. Отставание от лидера дивизиона составляет уже 10 очков. Учитывая тот факт, что, скорее всего, москвичам придется играть на три фронта до самого конца сезона, отыграть такой гандикап, будет крайне сложно. Пожалуй, главной задачей "красно-белых" в сложившейся ситуации будет успешное выступление в еврокубках и завоевание медалей чемпионата. Предстоящий матч против "Уфы" легкой прогулкой для хозяев не станет, так как много сил было потрачено на выездной матч Лиги Чемпионов против "Севильи", который закончился первым поражением москвичей в турнире (2:1).

"Уфа" продолжает свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая насчитывает уже 5 встреч. На матч против действующего чемпиона Сергей Семак наверняка настроит своих игроков должным образом, поэтому не исключено, что гости преподнесут сюрприз в этом матче. Напомним, что именно "горожане" нанесла единственное домашнее поражение "Спартаку" в прошлом сезоне. В рамках 15-го тура уфимцы дома играла с казанским "Рубином" и победили 2:1. В составе клуба из Башкортостана забитыми мячами отметились Дмитрий Стоцкий и Ондржей Ванек. Чешский полузащитник отличился на 90-й минуте. На "Открытие Арене" фаворитом будет "Спартак", но битва с "Уфой" легкой точно не получится.

Интересные факты противостояния "Спартака" и "Уфы":

"Спартак" никогда не обыгрывал "Уфу" в родных стенах

"Уфа" во всех московских матчах забивала как минимум один гол

"Спартак" не проигрывает на своем поле в 7 встречах кряду

"Уфа" не выигрывала в гостях с 15 июля 2017 года

Ориентировочные составы на игру:

"Спартак": Селихов – Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Попов, Мельгарехо, Промес, Адриано.

"Уфа": Беленов – Табидзе, Аликин, Тумасян, Стоцкий, Сухов, Засеев, Йокич, Пауревич, Ванек, Игбун.

Прогноз на матч "Спартак" – "Уфа":

Очевидным фаворитом матча букмекеры считают "Спартак". Средние же показатели выглядят так: победа "красно-белых" – коэффициент 1.39, победа "Уфы" – коэффициент 7.80. Ничейный исход оценивается в 4.30 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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