Непростое испытание "лисами": "Манчестер Сити" гостит у "Лестера"

"Лестер Сити" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Грэм Скотт

После двухнедельного международного перерыва субботняя программа 12-го тура английской Премьер-Лиги будет представлена сразу восемью матчами, среди которых свой поединок проведет лидер текущей кампании "Манчестер Сити". На этот раз "горожане" отправятся в гости к непростому для себя сопернику "Лестер Сити". В прошлом сезоне "лисы" шокировали манкунианцев, уже к 20-й минуте встречи решив исход тремя безответно забитыми мячами. Тогда еще командой руководил Клаудио Раньери, а свою безголевую засуху хет-триком прервал Джейми Варди. За год многое изменилось, но нет сомнений в том, что уже теперь подопечные Клода Пюэля постараются стать тем самым первым камнем преткновения для "голубого" катка.

"Манчестер Сити" не знает себе равных на всех фронтах. После 11 туров "горожане" уверенно лидируют с рекордными показателями для Премьер Лиги – 31 очко и столько же по разнице забитых и пропущенных. А в случае победы на "Кинг Пауэр" манкунианцы повторят свой же рекорд, установленный пять лет назад, когда за 12 поединков их копилка пополнилась 34 баллами.

"Лестер" после невзрачного старта сезона немного исправил свое положение. "Синие" занимают текущую 12 строчку, среди команд, которые идут очень плотно. Подопечные Пюэля располагаются на расстоянии всего двух побед к зоне еврокубков, но в то же время четыре пункта отделяют их от зоны вылета. Поэтому ни о какой безопасности пока речи идти не может. Что касается, кадрового вопроса, то французский наставник "лис" по-прежнему не может рассчитывать на Джеймса и Хута, зато после травм успели восстановиться Иборра и Чилуэлл. "Манчестер Сити" точно не поможет дисквалифицированный Отаменди, которого может заменить Компани. Также, вряд ли, сыграет Агуэро, получивший повреждение в матче за сборную Аргентины.

Интересные факты противостояния "Лестер Сити" и "Манчестер Сити":

"Лестер" выиграл два из последних трех матчей против "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги.

В случае победы над "лисами" "горожане" станут всего лишь вторым клубом, которому удастся выиграть шесть первых выездных матчей в сезоне. А рекорд по данному показателю принадлежит "Челси" - восемь гостевых викторий в сезоне 2008/2009.

Серхио Агуэро отличился в каждом из последних пяти поединков в рамках АПЛ.

Ориентировочные составы на игру:

Лестер: Шхейхель, Симпсон, Магуайр, Морган, Фукс, Махрез, Ндиди, Иборра, Грэй, Окадзаки, Варди

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Компани, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Жезус

Прогноз на матч "Лестер Сити" – "Манчестер Сити":

Несмотря на то, что "Лестер" традиционно является неудобным соперником для "Манчестер Сити", великолепная форма "горожан" делает их явным фаворитом встречи. С этим полностью согласны букмекеры, которые на победу "лис" дают "жирный" коэффициент 8.5. В то время, как виктория "горожан" оценивается скромными 1.3.

Богдан Архипенко

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