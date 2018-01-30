Непростой вояж "Робин Гуда": "Ливерпуль" отправляется в Хаддерсфилд

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Непростой вояж "Робин Гуда": "Ливерпуль" отправляется в Хаддерсфилд

"Хаддерсфилд"  –  "Ливерпуль"

Стадион: "Джон Смитс" (Хаддерсфилд)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Кевин Френд

После небольшого перерыва на матчи Кубка Англии Премьер-Лига продолжает свое торжественное шествие. На очереди 25-й тур, который будет разбит на два игровых дня. В рамках вторничной программы хэдлайнером выступит пара "Хаддерсфилд" - "Ливерпуль". Когда мерсисайдцы играют с каким бы то ни было клубом из нижней части турнирной таблицы – это всегда очень интересно, хотя бы с точки зрения результата. У многих был приступ истерического смеха и недоумения после того, как "красные" умудрились проиграть последней команде АПЛ "Суонси", до этого грандиозно обыграв "Манчестер Сити". На самом деле, никакой сенсации не произошло, и тот, кто не первый год наблюдает за ливерпульцами хорошо знает, что у команды есть огромные проблемы с настроем на поединки против заведомо слабых оппонентов. Отсюда и народное прозвище - "Робин Гуд".

Потеря очков "Ливерпуля" в схватке на "Джн Смитс" в принципе выглядит более, чем реальным сценарием. Но если посмотреть на сложившеюся обстановку несколько иначе, то тут уже не позавидуешь "Хаддерсфилду". Дело в том, что подопечные Юргена Клоппа феноменальным образом умудрились слиться в розыгрыше Кубка Англии, уступив дома "Вест Брому" и теперь мерсисайдцам ничего не остается, кроме как рвать жилы в национальном первенстве. А первыми, кто попадает под раздачу - "Терьеры".

В последнее время подопечные Давида Вагнера смотрятся неважно. После великолепного начала сезона новичок АПЛ со временем начал подседать и сейчас с 24 очками в активе располагается среди плотно образовавшейся группы команд в нижней части турнирной таблицы на расстоянии двух баллов от зоны вылета. Единственное, что согревает душу поклонникам "Хаддерсфилда"в преддверии дуэли с "Ливерпулем", так это то, что их любимцы практически до сих пор всегда давали бой, играя на родном "Джон Смитс" (кроме трех лондонских и одного манчестерского коллектива).

Интересные факты противостояния "Хаддерсфилда" и "Ливерпуля":

В прошлом туре "Ливерпуль" уступил "Суонси". Мерсисайдцы еще ни разу при Юргене Клоппе не проигрывали дважды подряд в рамках АПЛ.

Свой предыдущий поединок на "Джон Смитс" в рамках чемпионата Англии "Хаддерсфилд" проиграл. При этом еще ни разу в сезоне подопечные Давида Вагнера не капитулировали дважды кряду на глазах у собственных болельщиков.

"Джон Смитс" станет уже 58-й по счету футбольной ареной, на которой сыграет "Ливерпуль" с момента создания Премьер-Лиги.  Лишь на четырех стадионах мерсисайдцы не выигрывали - "Блумфилд Роуд", "Брэмолл Лейн", "Сити Граунд" и "Уэмбли".

Мохамед Салах забил 18 голов в 23 матчах АПЛ. Первыми, кто сумел добраться до отметки в 20 забитых голов в футболке "Ливерпуля" стали Фернандо Торрес и Даниэль Старридж. Для этого им понадобилось 27 встреч.

Ориентировочные составы на игру:

Хаддерсфилд: Лессль, Т. Смит, Занка, Шиндлер, Мэлоун, Хогг, Муй, Инс, Притчард, ван Ла Парра, Депуатр

Ливерпуль: Кариус, Гомез, Матип, ван Дейк, Робертсон, Джан, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Фирмино

Прогноз на матч "Хаддерсфилд""Ливерпуль":

Несмотря на два ужасных предыдущих выступления "Ливерпуля", именно мерсисайдский клуб является явным фаворитом, что совершенно понятно из коэффициента 1.33. В то время, как букмекеры совсем не верят в победу "Хаддерсфилда", о чем свидетельствует средняя котировка 10.0.

Богдан Архипенко

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2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
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