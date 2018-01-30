Непростой вояж "Робин Гуда": "Ливерпуль" отправляется в Хаддерсфилд

"Хаддерсфилд" – "Ливерпуль"

Стадион: "Джон Смитс" (Хаддерсфилд)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Кевин Френд

После небольшого перерыва на матчи Кубка Англии Премьер-Лига продолжает свое торжественное шествие. На очереди 25-й тур, который будет разбит на два игровых дня. В рамках вторничной программы хэдлайнером выступит пара "Хаддерсфилд" - "Ливерпуль". Когда мерсисайдцы играют с каким бы то ни было клубом из нижней части турнирной таблицы – это всегда очень интересно, хотя бы с точки зрения результата. У многих был приступ истерического смеха и недоумения после того, как "красные" умудрились проиграть последней команде АПЛ "Суонси", до этого грандиозно обыграв "Манчестер Сити". На самом деле, никакой сенсации не произошло, и тот, кто не первый год наблюдает за ливерпульцами хорошо знает, что у команды есть огромные проблемы с настроем на поединки против заведомо слабых оппонентов. Отсюда и народное прозвище - "Робин Гуд".

Потеря очков "Ливерпуля" в схватке на "Джн Смитс" в принципе выглядит более, чем реальным сценарием. Но если посмотреть на сложившеюся обстановку несколько иначе, то тут уже не позавидуешь "Хаддерсфилду". Дело в том, что подопечные Юргена Клоппа феноменальным образом умудрились слиться в розыгрыше Кубка Англии, уступив дома "Вест Брому" и теперь мерсисайдцам ничего не остается, кроме как рвать жилы в национальном первенстве. А первыми, кто попадает под раздачу - "Терьеры".

В последнее время подопечные Давида Вагнера смотрятся неважно. После великолепного начала сезона новичок АПЛ со временем начал подседать и сейчас с 24 очками в активе располагается среди плотно образовавшейся группы команд в нижней части турнирной таблицы на расстоянии двух баллов от зоны вылета. Единственное, что согревает душу поклонникам "Хаддерсфилда"в преддверии дуэли с "Ливерпулем", так это то, что их любимцы практически до сих пор всегда давали бой, играя на родном "Джон Смитс" (кроме трех лондонских и одного манчестерского коллектива).

Интересные факты противостояния "Хаддерсфилда" и "Ливерпуля":

В прошлом туре "Ливерпуль" уступил "Суонси". Мерсисайдцы еще ни разу при Юргене Клоппе не проигрывали дважды подряд в рамках АПЛ.

Свой предыдущий поединок на "Джон Смитс" в рамках чемпионата Англии "Хаддерсфилд" проиграл. При этом еще ни разу в сезоне подопечные Давида Вагнера не капитулировали дважды кряду на глазах у собственных болельщиков.

"Джон Смитс" станет уже 58-й по счету футбольной ареной, на которой сыграет "Ливерпуль" с момента создания Премьер-Лиги. Лишь на четырех стадионах мерсисайдцы не выигрывали - "Блумфилд Роуд", "Брэмолл Лейн", "Сити Граунд" и "Уэмбли".

Мохамед Салах забил 18 голов в 23 матчах АПЛ. Первыми, кто сумел добраться до отметки в 20 забитых голов в футболке "Ливерпуля" стали Фернандо Торрес и Даниэль Старридж. Для этого им понадобилось 27 встреч.

Ориентировочные составы на игру:

Хаддерсфилд: Лессль, Т. Смит, Занка, Шиндлер, Мэлоун, Хогг, Муй, Инс, Притчард, ван Ла Парра, Депуатр

Ливерпуль: Кариус, Гомез, Матип, ван Дейк, Робертсон, Джан, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Фирмино

Прогноз на матч "Хаддерсфилд" – "Ливерпуль":

Несмотря на два ужасных предыдущих выступления "Ливерпуля", именно мерсисайдский клуб является явным фаворитом, что совершенно понятно из коэффициента 1.33. В то время, как букмекеры совсем не верят в победу "Хаддерсфилда", о чем свидетельствует средняя котировка 10.0.

Богдан Архипенко

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