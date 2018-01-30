Непростой вояж "Робин Гуда": "Ливерпуль" отправляется в Хаддерсфилд
"Хаддерсфилд" – "Ливерпуль"
Стадион: "Джон Смитс" (Хаддерсфилд)
Начало матча: 23:00
Арбитр: Кевин Френд
После небольшого перерыва на матчи Кубка Англии Премьер-Лига продолжает свое торжественное шествие. На очереди 25-й тур, который будет разбит на два игровых дня. В рамках вторничной программы хэдлайнером выступит пара "Хаддерсфилд" - "Ливерпуль". Когда мерсисайдцы играют с каким бы то ни было клубом из нижней части турнирной таблицы – это всегда очень интересно, хотя бы с точки зрения результата. У многих был приступ истерического смеха и недоумения после того, как "красные" умудрились проиграть последней команде АПЛ "Суонси", до этого грандиозно обыграв "Манчестер Сити". На самом деле, никакой сенсации не произошло, и тот, кто не первый год наблюдает за ливерпульцами хорошо знает, что у команды есть огромные проблемы с настроем на поединки против заведомо слабых оппонентов. Отсюда и народное прозвище - "Робин Гуд".
Потеря очков "Ливерпуля" в схватке на "Джн Смитс" в принципе выглядит более, чем реальным сценарием. Но если посмотреть на сложившеюся обстановку несколько иначе, то тут уже не позавидуешь "Хаддерсфилду". Дело в том, что подопечные Юргена Клоппа феноменальным образом умудрились слиться в розыгрыше Кубка Англии, уступив дома "Вест Брому" и теперь мерсисайдцам ничего не остается, кроме как рвать жилы в национальном первенстве. А первыми, кто попадает под раздачу - "Терьеры".
В последнее время подопечные Давида Вагнера смотрятся неважно. После великолепного начала сезона новичок АПЛ со временем начал подседать и сейчас с 24 очками в активе располагается среди плотно образовавшейся группы команд в нижней части турнирной таблицы на расстоянии двух баллов от зоны вылета. Единственное, что согревает душу поклонникам "Хаддерсфилда"в преддверии дуэли с "Ливерпулем", так это то, что их любимцы практически до сих пор всегда давали бой, играя на родном "Джон Смитс" (кроме трех лондонских и одного манчестерского коллектива).
Интересные факты противостояния "Хаддерсфилда" и "Ливерпуля":
В прошлом туре "Ливерпуль" уступил "Суонси". Мерсисайдцы еще ни разу при Юргене Клоппе не проигрывали дважды подряд в рамках АПЛ.
Свой предыдущий поединок на "Джон Смитс" в рамках чемпионата Англии "Хаддерсфилд" проиграл. При этом еще ни разу в сезоне подопечные Давида Вагнера не капитулировали дважды кряду на глазах у собственных болельщиков.
"Джон Смитс" станет уже 58-й по счету футбольной ареной, на которой сыграет "Ливерпуль" с момента создания Премьер-Лиги. Лишь на четырех стадионах мерсисайдцы не выигрывали - "Блумфилд Роуд", "Брэмолл Лейн", "Сити Граунд" и "Уэмбли".
Мохамед Салах забил 18 голов в 23 матчах АПЛ. Первыми, кто сумел добраться до отметки в 20 забитых голов в футболке "Ливерпуля" стали Фернандо Торрес и Даниэль Старридж. Для этого им понадобилось 27 встреч.
Ориентировочные составы на игру:
Хаддерсфилд: Лессль, Т. Смит, Занка, Шиндлер, Мэлоун, Хогг, Муй, Инс, Притчард, ван Ла Парра, Депуатр
Ливерпуль: Кариус, Гомез, Матип, ван Дейк, Робертсон, Джан, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Фирмино
Прогноз на матч "Хаддерсфилд" – "Ливерпуль":
Несмотря на два ужасных предыдущих выступления "Ливерпуля", именно мерсисайдский клуб является явным фаворитом, что совершенно понятно из коэффициента 1.33. В то время, как букмекеры совсем не верят в победу "Хаддерсфилда", о чем свидетельствует средняя котировка 10.0.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20