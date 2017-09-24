Непростой вояж в Геную: "Милан" отправляется на битву с "Сампдорией"

"Сампдория" – "Милан"

Стадион: "Луиджи Феррарис" (Генуя)

Начало матча: 13:30

Арбитр: Паоло Валери

В отличии от других топовых европейских чемпионатов, основная программа матчей шестого тура Серии А выносится на воскресенье. А откроется она поединком в Генуе, где местная "Сампдория" примет "Милан". Поединок обещает быть очень интересным. Во-первых, потому что за становлением обновленных "россонери" интересно наблюдать. Во-вторых, подопечным Винченцо Монтеллы придется столкнуться с командой, которая еще не проигрывала в нынешнем сезоне и, в общем-то, очень хорошо играет на своем родном стадионе.

Миланский гранд многообещающе стартовал в новой кампании. Помимо побед в квалификации Лиги Европы "дьяволы" во внутреннем первенстве сначала разгромили "Кротоне", после чего разобрались с "Кальяри". Затем подопечные Монтеллы поехали в Рим на битву с "Лацио", в которой с треском провалились, разгромно уступив "орлятам" со счетом 4:1. Но в последних двух матчах чемпионата "красно-черные" вернулись на победный путь, подряд справившись с "Удинезе" и СПАЛом. Как итог, 12 очков после пяти туров и пятое место в турнирной таблице.

"Сампдория" начала сезон с побед над "Беневенто" и "Фиорентиной". А в рамках третьего тура "блучеркьяти" должны были сразиться с "Ромой", но матч вынуждено перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. Простой в две недели не очень хорошо сказался на форме команды, потому как в последующих поединках с "Торино" и "Вероной" была расписана ничья. Тем не менее, в целом, Сампа очень хорошо начала сезон, что только на руку всему чемпионату Италии.

Интересные факты противостояния "Сампдории" и "Милана":

В общей сложности "Сампдория" и "Милан" 140 раз между собой выясняли отношения. Подавляющее преимущество на стороне "россонери" – 70 побед против 31 – на счету "блучеркьяти". Еще 39 встреч завершились вничью.

Последние три матча между "Сампдорией" и "Миланом" непременно завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Последний раз "Сампа" одолела "Милан" на своем поле в сезоне 2009/2010. Тогда генуэзцы выиграли со счетом 2:1, а победный гол на последней минуте забил Джампаоло Паццини.

Ориентировочные составы на игру:

Сампдория: Пуджони, Сала, Сильвестре, Феррари, Стринич, Баррето, Торрейра, Прат, Г. Рамирес, Сапата, Квальярелла

Милан: Д. Доннарумма, Мусаккио, Бонуччи, Романьоли, Абате, Билья, Кессье, Р. Родригес, Бонавентура, Сусо, Калинич

Прогноз на матч "Сампдория" – "Милан":

Явного фаворита в этом противостоянии нет. Потому как, в пользу "Сампдории" говорят родные стены, а у "Милана" преимущество в лучшем исполнительском мастерстве. Букмекеры все же склоняются к виктории "россонери", о чем свидетельствует коэффициент 2.0. В то время, как выигрыш генуэзцев в среднем оценивается в 3.6.

Богдан Архипенко

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