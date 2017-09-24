Непростой вояж в Геную: "Милан" отправляется на битву с "Сампдорией"
"Сампдория" – "Милан"
Стадион: "Луиджи Феррарис" (Генуя)
Начало матча: 13:30
Арбитр: Паоло Валери
В отличии от других топовых европейских чемпионатов, основная программа матчей шестого тура Серии А выносится на воскресенье. А откроется она поединком в Генуе, где местная "Сампдория" примет "Милан". Поединок обещает быть очень интересным. Во-первых, потому что за становлением обновленных "россонери" интересно наблюдать. Во-вторых, подопечным Винченцо Монтеллы придется столкнуться с командой, которая еще не проигрывала в нынешнем сезоне и, в общем-то, очень хорошо играет на своем родном стадионе.
Миланский гранд многообещающе стартовал в новой кампании. Помимо побед в квалификации Лиги Европы "дьяволы" во внутреннем первенстве сначала разгромили "Кротоне", после чего разобрались с "Кальяри". Затем подопечные Монтеллы поехали в Рим на битву с "Лацио", в которой с треском провалились, разгромно уступив "орлятам" со счетом 4:1. Но в последних двух матчах чемпионата "красно-черные" вернулись на победный путь, подряд справившись с "Удинезе" и СПАЛом. Как итог, 12 очков после пяти туров и пятое место в турнирной таблице.
"Сампдория" начала сезон с побед над "Беневенто" и "Фиорентиной". А в рамках третьего тура "блучеркьяти" должны были сразиться с "Ромой", но матч вынуждено перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. Простой в две недели не очень хорошо сказался на форме команды, потому как в последующих поединках с "Торино" и "Вероной" была расписана ничья. Тем не менее, в целом, Сампа очень хорошо начала сезон, что только на руку всему чемпионату Италии.
Интересные факты противостояния "Сампдории" и "Милана":
В общей сложности "Сампдория" и "Милан" 140 раз между собой выясняли отношения. Подавляющее преимущество на стороне "россонери" – 70 побед против 31 – на счету "блучеркьяти". Еще 39 встреч завершились вничью.
Последние три матча между "Сампдорией" и "Миланом" непременно завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Последний раз "Сампа" одолела "Милан" на своем поле в сезоне 2009/2010. Тогда генуэзцы выиграли со счетом 2:1, а победный гол на последней минуте забил Джампаоло Паццини.
Ориентировочные составы на игру:
Сампдория: Пуджони, Сала, Сильвестре, Феррари, Стринич, Баррето, Торрейра, Прат, Г. Рамирес, Сапата, Квальярелла
Милан: Д. Доннарумма, Мусаккио, Бонуччи, Романьоли, Абате, Билья, Кессье, Р. Родригес, Бонавентура, Сусо, Калинич
Прогноз на матч "Сампдория" – "Милан":
Явного фаворита в этом противостоянии нет. Потому как, в пользу "Сампдории" говорят родные стены, а у "Милана" преимущество в лучшем исполнительском мастерстве. Букмекеры все же склоняются к виктории "россонери", о чем свидетельствует коэффициент 2.0. В то время, как выигрыш генуэзцев в среднем оценивается в 3.6.
Богдан Архипенко
Не пропустите! Анонс матча "Интер" - "Дженоа" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
За шесть очков: "Краснодар" принимает лидера РФПЛ "Зенит"
-
Не отпустить лидеров: "Интер" готовится к приезду "Дженоа"
-
"Ювентус" добывает шестую победу подряд, разгромив "Торино"
-
В новом дерби Каталонии "Барселона" легко разобралась с "Жироной"
-
За минуту до позора: "Спартак" спасает ничью в матче с "Анжи"
Лента новостей
-
Зимой Перес намерен расстаться с одним из вингеров "Реала"
-
Модрич объяснил уверенный старт "Барселоны" в Ла Лиге
-
Ведущий игрок "Арсенала" намерен перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
"Утрехт" - ПСВ - 1:7 (обзор)
-
Парфенов: "По матчу с "Уралом" не хочется наговорить лишнего"
-
Покер Локадии помог ПСВ добыть выездную победу со счетом 7:1 над "Утрехтом"
-
"Сталь" и "Олимпик" победителя не определили
-
"Урал" - "Тосно" - 3:1 (обзор)
-
Владелец "Монако" Рыболовлев может стать персоной нон-грата в одноименном княжестве
-
"Урал" обыграл "Тосно"
-
Суарес сыграл свой сотый матч за "Барселону" в Ла Лиге
-
"Сампдория" - "Милан" - 2:0 (обзор)
-
"Енисей" Аленичева минимально обыграл "Крылья Советов" Тихонова
-
Праздник в Генуе: "Сампдория" наносит "Милану" второе поражение в сезоне
-
"Барселона" планирует продать двух своих хавбеков "Баварии" и "Ювентусу"
-
"Эспаньол" - "Депортиво" - 4:1 (обзор)
-
Вальверде: "Месси был в порядке"
-
Тиаго Силва: "Неймар, Кавани и Эмери нашли решение"
-
"Эспаньол" разгромил "Депортиво"
-
Булатов: "Матч против "Анжи" - это уровень "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|18
|3
|Интер Милан
|5
|13
|4
|Рома
|5
|12
|5
|Милан
|6
|12
|6
|Сампдория
|5
|11
|7
|Торино
|6
|11
|8
|Лацио
|5
|10
|9
|Аталанта
|5
|7
|10
|Фиорентина
|5
|6
|11
|Кальяри
|5
|6
|12
|Кьево
|5
|5
|13
|Болонья
|5
|5
|14
|Сассуоло
|5
|4
|15
|СПАЛ
|6
|4
|16
|Удинезе
|6
|3
|17
|Дженоа
|5
|2
|18
|Хеллас Верона
|5
|2
|19
|Кротоне
|5
|1
|20
|Беневенто
|5
|0