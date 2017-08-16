Непростой вояж в Нидерланды: "Зенит" отправляется в гости к загадочному "Утрехту"

"Утрехт" – "Зенит"

Стадион: "Галгенваард" (Утрехт)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

На разогреве у второй половины пар, которые борются за путевку в групповой раунд Лиги чемпионов, выступит единственный матч, имеющий отношение к турниру уровнем ниже. В непривычно ранее время по Гринвичу нидерландский "Утрехт" на своем поле примет "Зенит" в рамках первого поединка плей-офф Лиги Европы. Соперник питерцев не может похвастать большими достижениями или звездным составом, но команда, без шуток, очень солидная. Прошлый сезон подопечные Эрика тен Хага завершили чемпионат на четвертом месте, что для них можно считать успехом.

Кроме того, голландцы уже преодолели два отборочных раунда на пути к "Зениту", сначала выбив скромную мальтийскую "Валлетту", а потом и более известный польский клуб "Лех". Плюсом, для "сине-бело-голубых" является тот факт, что "Утрехт" только на этих выходных открыл свой сезон матчами в чемпионате, в то время, как "зенитчики" уже вовсю разогнались на своей внутренней арене, где пока единолично лидируют. Тем не менее, "красно-белые" здорово стартовали, разгромив далеко не самый слабый "Ден Хааг" на выезде со счетом 3:0.

У Роберто Манчини в Санкт-Петербурге пока все получается, а в Голландию его команда отправилась после победы 4:0 над "Ахматом", то есть в хорошем настроении. Итальянский специалист включил в заявку на игру всех самых сильных и даже очередного аргентинского новичка Матиаса Краневиттера, которого все-таки успели заявить на Лигу Европы еще до двухматчевого противостояния с "Утрехтом".

Интересные факты противостояния "Утрехта" и "Зенита":

"Утрехт" и "Зенит" ни разу в истории не играли друг против друга.

Нидерландский клуб ни разу в истории не встречался с командами из России.

"Утрехт" еще не проигрывал в нынешнем сезоне. "Зенит" же имеет всего одну осечку – в ответном матче третьего квалификационного раунда против команды "Бней Иегуда".

Ориентировочные составы на игру:

Утрехт: Рогор-Йенсен, Клайбер, Леувин, Янссен, Брафхейд, Кали, Аюб, ван де Стрек, Лабьяд, Керк, Дессерс

Зенит: Лунёв, Жирков, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Паредес, Шатов, Кузяев, Дриусси, Кокорин

Прогноз на матч "Утрехт" – "Зенит":

О недооценки соперника с боку "сине-бело-голубых" не может быть и речи. Хотя с другой стороны понятно, что разница в классе команд просто огромнейшая и "Зенит" просто обязан не только проходить "Утрехт", но выносить в обоих матчах.

Такого же мнения придерживаются и букмекеры, которые не дают шансов представителю Эредевизи, о чем свидетельствует коэффициент 5.5. В то время, как выигрыш россиян в среднем оценивается в 1.65.

Богдан Архипенко

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