Непростой вояж в Страну Басков: "Реал" навестит "Эйбар"

"Эйбар" – "Реал" Мадрид

Стадион: "Ипуруа" (Эйбар)

Начало матча: 15:00

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

Субботняя программа 28-го тура испанской Ла Лиги откроется матчем на маленьком, но уютном стадионе "Ипуруа", где местный "Эйбар" примет все еще действующего чемпиона страны мадридский "Реал". Этот поединок обещает быть очень непростым для королевского клуба, потому как у басков есть своя мотивация относительно расположения их в турнирной таблице. Подопечные Хосе Луиса Мендилабара желают, как минимум, повторить свое достижение прошлого сезона, когда команда финишировала в верхней части турнирной таблице, а как максимум, залезть в еврокубковую зону.

У "Эйбара", действительно, есть все шансы, чтобы более, чем удачно завершить сезон. Команда располагается на текущей восьмой позиции и от впереди идущего "Вильярреала" их отделяет всего два очка. Мадридцы уже до этого времени много упустили. Достаточно призрачные шансы остались и на второе место, которое пока закрепил за собой сосед по городу "Атлетико", не говоря уж о посягании команды на чемпионство. Тем не менее, стоит отметить, что "Реал" сейчас пребывает в неплохой форме и приподнятом настроении, потому как на неделе в Лиге Чемпионов повторно обыграл французский ПСЖ, выбив тех из турнира. Также в кое-то веки у команды нет никаких кадровых проблем, абсолютно все футболисты в распоряжении Зинедина Зидана.

У "Эйбара" же есть определенные проблемы с травмированными. Матч против "сливочных" точно пропустят Серхи Энрич, Фран Рико и Фабиан Орельяна, но едва ли их можно считать катастрофическими для баскского клуба.

Интересные факты противостояния "Эйбара" и "Реала":

"Эйбар" и мадридский "Реал" всего девять раз выясняли между собой отношения. Баски еще ни разу не победили.

Более того, "оружейники" в совокупности забили всего три гола в ворота королевского клуба, при том, что пропустили целых 24.

Подопечные Зинедина Зидана проиграли лишь в одном из последних девяти матчей в рамках Ла Лиги.

Ориентировочные составы на игру:

Эйбар: Дмитрович, Пенья, Рамис, Арбилья, Диоп, Дани Гарсия, Педро Леон, Инуи, Шарлес, Кике

Реал: Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Начо, Марсело, Кроос, Каземиро, Бэйл, Иско, Роналду, Бензема

Прогноз на матч "Эйбар" – "Реал":

Естественно, фаворитом в этом матче является мадридский клуб, но то, что он будет не совсем простым для подопечных Зинедина Зидана подтверждают и выставленные букмекерами коэффициенты. Победу "Эйбара" специалисты оценили в 6.3, а "Реала" – в 1.5.

Богдан Архипенко

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