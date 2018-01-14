Непростой выезд для команды Венгера: "Борнмут" против "Арсенала"
"Борнмут" – "Арсенал"
Стадион: "Виталити" (Борнмут)
Начало матча: 16:30
Арбитр: Кевин Френд (Лестешир, Англия)
В 23 туре чемпионата Англии лондонский "Арсенал" ожидает непростой выезд на "Виталити", где ему будет противостоять местный "Борнмут". Несмотря на 18 очков, разделяющих команды в турнирной таблице, букмекеры не дают "канонирам" статус безоговорочного фаворитам матча, все-таки проблем в стане команды сейчас предостаточно, да и последние результаты подопечных Венгера говорят сами за себя.
"Борнмут" идет 16-м в Премьер-Лиге, а от зоны вылета команду отделяет всего одно очко. После 4-х подряд поражений с общим счетом 1:11, подопечные Эдди Хау провели три матча, в которых они обыграли "Эвертон" и сыграли вничью с "Вест Хэмом" и "Брайтоном". Кроме того, "вишни" еще продолжают борьбу в Кубке Англии, и через 3 дня после игры с "канонирами" им предстоит ответная встреча в рамках турнира с "Уиганом". Матч первого круга между "Борнмутом" и "Арсеналом" завершился разгромной победой лондонцев – 3:0.
"Канониры" проводят один из самых неоднозначных сезонов под руководством Арсена Венгера. Мало того, что лондонцы не играют в Лиге Чемпионов, так команда рискует остаться без главного еврокубка и по итогам нынешнего чемпионата, а лидеры "Арсенала" вовсю задумываются о смене клуба. Потеря Санчеса уже неизбежна, и вопрос только в том, когда он уйдет: сейчас или летом. Лондонцы не могут победить на протяжении 4-х матчей к ряду, а неделю назад они вылетели из Кубка Англии, уступив команде Чемпионшипа – "Ноттингем Форест" со счетом 2:4. На данный момент у "Арсенала" немало проблем и в лазарете команды: матч с "Борнмутом" пропустят из-за повреждений Рэмзи, Жиру, Колашинац и Косьельни.
Интересные факты противостояния "Борнмута" и "Арсенала":
В 5 последних матчах между этими соперниками было зафиксировано 4 победы "канониров" и 1 ничья.
В чемпионате Англии "Арсенал" не проигрывает уже 7 встреч к ряду.
В 10 предыдущих матчах Премьер-Лиги на счету "Борнмута" лишь одна победа.
В 5 последних матчах чемпионата с участием "вишневых" было забито 3 и более голов.
Ориентировочные составы на игру:
Борнмут: Бегович, Смит, Фрэнсис, Аке, Дэниэлс, Фрэйзер, Кук, Серман, Пью, Муссе, Уилсон.
Арсенал: Чех, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Бельерин, Эль-Ненни, Джака, Мэйтленд-Найлз, Озил, Санчес, Ляказетт.
Прогноз на матч "Борнмут" – "Арсенал":
В последнее время "Арсенал" довольно удачно играет против "Борнмута": в 5 предыдущих матчах команд "канониры", как минимум, дважды огорчали голкипера "вишневых". Несмотря на сложный отрезок сезона, подопечные Венгера должны увозить 3 очка с "Виталити", ведь в противном случае их перспективы в борьбе за первую четверку станут очень туманными.
Вероятность победы "Борнмута" букмекеры оценивают коэффициентом 4,58, ничейного исхода – 4,20, победы "Арсенала" – 1,80
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
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|17
|12