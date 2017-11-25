Непростой выезд: Гладбахская "Боруссия" готовится дать бой "Баварии"

"Боруссия" Менхенгладбах – "Бавария"

Стадион: "Боруссия Парк" (Менхенгладбах)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Мануэль Грефе (Берлин).

Завершать субботнюю программу 13 тура немецкой Бундеслиги будет матч в Менхенгладбахе, где местная "Боруссия" примет мюнхенскую "Баварию". С учетом прошлогоднего 9 места, гладбахцы показывают достаточно неплохой результат в нынешнем сезоне, ну а лидерство в мюнхенцев в чемпионате уже давно стало привычным делом. Матч обещает быть крайне интересным – в последние годы "Боруссия" является одним из самых неудобных соперников многократного чемпиона Германии.

"Бавария" привычно лидирует в чемпионате в чемпионате с отрывом в 6 очков от ближайшего преследователя, с менхенгладбахцами же их разделяет целых 8 баллов. Хотя в начале сезона многие всерьез говорили о конце гегемонии мюнхенцев в Бундеслиге, и это подтверждалось их невнятной игрой и результатами. Но с приходом Хайкнеса "немецкая машина" вновь вернулась на привычный для себя уровень и с момента назначения нового тренера не проиграла ни одного матча – 8 побед и 2 ничьи. Посмотрим, как Юпп и его команда справятся с еще одним очень непростым соперником.

"Боруссия" идет на 4 месте в чемпионате, что является достаточно неплохим результатом и дает надежду на попадание в Лигу Чемпионов следующего сезона. Пока, конечно, рано говорить об этом, ведь еще свежи в памяти поражения от дортмундцев и леверкузенцев с общим счетом 2:11, но именно в последних матчах чемпионата и кубка подопечные Хеккинга набрали довольно неплохой ход. Теперь же их ждет очередное непростое испытание в лице разыгравшейся в последнее время команды из Мюнхена.

Интересные факты противостояния "Боруссии" и "Баварии":

В последних 6 матчах между этими командами в Бундеслиге было зафиксировано 2 победы "Баварии", при 2 ничьих и 2 викториях "Боруссии".

Беспроигрышная серия гладбахцев во всех турнирах составляет 4 встречи.

"Бавария" забивала как минимум 2 гола в 8 из 9 последних матчей Бундеслиги.

Беспроигрышная серия мюнхенцев во всех турнирах составляет 9 матчей.

Ориентировочные составы на игру:

Боруссия: Зоммер, Эльведи, Гинтер, Вестергор, Вендт, Азар, Крамер, Закария, Грифо, Штиндль, Раффаэл.

Бавария: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Хамес, Толиссо, Видаль, Бернат, Левандовски.

Прогноз на матч "Боруссия" – "Бавария":

Все ожидают довольно непростой для мюнхенцев выезд, но, несмотря на это, именно они являются безоговорочными фаворитами матча. "Боруссия" по-прежнему очень уязвима в обороне, и если гости сыграют на привычном для себя уровне – вряд ли дружина Хеккинга сможет их остановить.

На победу "Баварии" букмекеры предлагают коэффициент 1,45, на ничью – 5,30, на победу гладбахской "Боруссии" – 5,70.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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