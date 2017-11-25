Непростой выезд: Гладбахская "Боруссия" готовится дать бой "Баварии"

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Непростой выезд: Гладбахская "Боруссия" готовится дать бой "Баварии"

"Боруссия" Менхенгладбах – "Бавария"

Стадион: "Боруссия Парк" (Менхенгладбах)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Мануэль Грефе (Берлин).

Завершать субботнюю программу 13 тура немецкой Бундеслиги будет матч в Менхенгладбахе, где местная "Боруссия" примет мюнхенскую "Баварию". С учетом прошлогоднего 9 места, гладбахцы показывают достаточно неплохой результат в нынешнем сезоне, ну а лидерство в мюнхенцев в чемпионате уже давно стало привычным делом. Матч обещает быть крайне интересным – в последние годы "Боруссия" является одним из самых неудобных соперников многократного чемпиона Германии.

"Бавария" привычно лидирует в чемпионате в чемпионате с отрывом в 6 очков от ближайшего преследователя, с менхенгладбахцами же их разделяет целых 8 баллов. Хотя в начале сезона многие всерьез говорили о конце гегемонии мюнхенцев в Бундеслиге, и это подтверждалось их невнятной игрой и результатами. Но с приходом Хайкнеса "немецкая машина" вновь вернулась на привычный для себя уровень и с момента назначения нового тренера не проиграла ни одного матча – 8 побед и 2 ничьи. Посмотрим, как Юпп и его команда справятся с еще одним очень непростым соперником.

"Боруссия" идет на 4 месте в чемпионате, что является достаточно неплохим результатом  и дает надежду на попадание в Лигу Чемпионов следующего сезона. Пока, конечно, рано говорить об этом, ведь еще свежи в памяти поражения от дортмундцев и леверкузенцев с общим счетом 2:11, но именно в последних матчах чемпионата и кубка подопечные Хеккинга набрали довольно неплохой ход. Теперь же их ждет очередное непростое испытание в лице разыгравшейся в последнее время команды из Мюнхена.

Интересные факты противостояния "Боруссии" и "Баварии":

В последних 6 матчах между этими командами в Бундеслиге было зафиксировано 2  победы "Баварии", при 2 ничьих и 2 викториях "Боруссии".

Беспроигрышная серия гладбахцев во всех турнирах составляет 4 встречи.

"Бавария" забивала как минимум 2 гола в 8 из 9 последних матчей Бундеслиги.

Беспроигрышная серия мюнхенцев во всех турнирах составляет 9 матчей.

Ориентировочные составы на игру:

Боруссия: Зоммер, Эльведи, Гинтер, Вестергор, Вендт, Азар, Крамер, Закария, Грифо, Штиндль, Раффаэл.

Бавария: Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Хамес, Толиссо, Видаль, Бернат, Левандовски.

Прогноз на матч "Боруссия" – "Бавария":

Все ожидают довольно непростой для мюнхенцев выезд, но, несмотря на это, именно они являются безоговорочными фаворитами матча. "Боруссия" по-прежнему очень уязвима в обороне, и если гости сыграют на привычном для себя уровне – вряд ли дружина Хеккинга сможет их остановить.

На победу "Баварии" букмекеры предлагают коэффициент 1,45, на ничью – 5,30, на победу гладбахской "Боруссии" – 5,70.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 12 29
2 Шальке 12 23
3 РБ Лейпциг 12 23
4 Боруссия Менхенгладбах 12 21
5 Боруссия Дортмунд 12 20
6 Хоффенхайм 12 20
7 Айнтрахт Франкфурт 12 19
8 Ганновер 96 13 19
9 Байер Леверкузен 12 17
10 Штутгарт 13 17
11 Аугсбург 12 16
12 Майнц 05 12 15
13 Вольфсбург 12 14
14 Герта 12 14
15 Гамбург 12 10
16 Вердер Бремен 12 8
17 Фрайбург 12 8
18 Кельн 12 2
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