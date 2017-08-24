Непростой выезд в Белград: "Краснодар" сразится с "Црвеной звездой"

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Непростой выезд в Белград: "Краснодар" сразится с "Црвеной звездой""Црвена Звезда" – "Краснодар"

Стадион: "Райко Митич"

Начало матча: 22:00

Арбитр: Тобиас Штиллер (Германия)

"Краснодар" выиграл на своем поле у "Црвены Звезды" со счетом 3:2 и теперь отправляется в Сербию, где и команды определят, кому достанется путевка в групповой турнир Лиги Европы.

"Быки" не очень уверенно выступают в чемпионате страны, команда Шалимова выиграла только три игры, часто играя вничью. В последних двух матчах  "Краснодар" разделил очки с "Ростовом" и "Амкаром", у "Ахмата" удалось выиграть лишь благодаря голу на последних минутах, а в игре с "Уралом" пенальти на шестой компенсированной минуте позволил уйти от поражения.

"Краснодар" очень нестабилен, поэтому победа 3:2 над "Црвеной Звездой" – это не очень хороший результат, сербы традиционно сильно играют на своем поле. Болельщики наверняка полностью заполнят стадион "Райко Митич" и будут гнать свою "Црвену Звезду" вперед. Россияне также вряд ли будут сидеть в обороне, так как это не в стиле "Краснодара". Вполне вероятно, что команды снова порадуют любителей футбола большим количеством голов.

"Црвена Звезда" в текущем сезоне уже успела провести 12 матчей (проиграли только "Краснодару"), при том, что на прошлых выходных не состоялась встреча против "Бораца" и команда из Белграда имела возможность подготовиться к игре против "Краснодара".

Интересные факты противостояния:

"Црвена Звезда" выиграла все три домашние игры в Лиге Европы (против мальтийской "Флорианы", казахстанского "Иртыша" и чешской "Спарты").

"Краснодар" в текущем розыгрыше Лиги Европы пропускал в каждой игре, но при этом забил 8 голов за три матча.

В составе "Црвены Звезды" выступают шесть игроков, игравших в РФПЛ: Душан Анджелкович ("Ростов" и "Краснодар"), Гелор Канга ("Ростов"), Митчелл Дональд ("Мордовия"), Дамьен Ле Таллек ("Мордовия"), Бранко Йовичич ("Амкар"), Милан Родич ("Зенит", "Волга", "Крылья Советов").

 Ориентировочные составы:

"Црвена Звезда": Борян, Родич, Савич, Ле Таллек, Стойкович, Йовичич, Дональд, Канга, Срнич, Милич, Боаки.

"Краснодар": Синицын, Ристич, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Каборе, Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон, Игнатьев.

Прогноз на матч:

"Краснодару" будет очень непросто оставить свои ворота в неприкосновенности, сербы наверняка забьют, поэтому команде Шалимова также необходимо искать счастье в атаке.

Букмекеры предлагают на победу "Црвены Звезды" коэффициент 2.50, на "Краснодар" – 2.85, на ничью – 3.60.

Вячеслав Горбачев

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