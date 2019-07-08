Нерес прокомментировал свое будущее в "Аяксе"

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Нерес прокомментировал свое будущее в "Аяксе"

Форвард "Аякса" Давид Нерес поделился своими планами на будущее.

"28 июля я должен присоединиться к "Аяксу". Мое будущее связано с этим клубом", - заявил Нерес.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Атлетико", "Ливерпуля" и ПСЖ.

Контракт 22-летнего бразильца с клубом рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.     

В минувшем сезоне на счету Нереса 12 голов и 13 ассистов в 50 матчах.

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