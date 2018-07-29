Нервный дебют Семака: "Зенит" дожал "Енисей" и добыл первую победу в РПЛ

Свой первый матч сезона "Зенит" и "Енисей" провели на нейтральном поле. Да, красноярская команда была номинальным хозяином матча в Тюмени, но послушайте: если считать расстояние от Тюмени, то и до Питера, и до Красноярска будет что-то около 2000 км. Зато публика рада! На матч РПЛ, который тюменские жители не видели уже Бог знает сколько, собрался полный стадион, и даже после начала противостояния люди еще стояли за билетами.

"Енисей" решил сыграть с "Зенитом" приблизительно в то же, что предпочел "Оренбург" во вчерашней встрече со "Спартаком": пять защитников, три игрока в центре, двое атакуют. Такое ощущение, что после победы России над Испанией на Чемпионате Мира все российские аутсайдеры будут применять формацию 5-3-2 для лучшего противодействия более качественным командам. А вот "зенитчики" практически ничем не удивили: Сергей Семак выбрал стандартные для прошлого сезона 4-3-3, поставив игроков, которые только вернулись из аренды: Шатов, Дзюба, Эрнани, Мак.

Первый голевой момент был создан уже на шестой минуте. Шатов подхватил мяч внутри штрафной площади и пробил в дальний угол ворот Юрченко. Игровой снаряд задел защитника хозяев, изменив траекторию движения, коснулся перчаток вратаря и ударился об перекладину. После двух полных оборотов секундной стрелки Шатов снова угрожал воротам подопечных Аленичева: Дзюба принял мяч в центре, протащил несколько метров и выкатил в штрафную площадь. Шатов первым касанием послал "кожаного" в створ ворот, однако тот прилетел точно в руки Юрченко.

Именно подопечные Семака удерживали инициативу в течении всего первого тайма, хотя опасных моментов было не много. На 20 минуте дважды подряд вратаря "Енисея" проверяли Эрнани и Паредес, но их дальние удары были успешно парированы. Футболисты из Красноярска в основном сидели в обороне, однако периодически тоже могли немного укусить, ответив быстрой атакой. Именно игроки "Енисея" нанесли первый удар по воротам в матче. Еще на третьей минуте Камолов сместился с фланга в центр и нанес удар из-за пределов штрафной площади, но "кожаный" просвистел над перекладиной.

Второй тайм начался немного вяловато, как будто конец первой половины встречи и не заканчивался. Но при этом "Зенит" все-таки постарался создать хоть какой-то момент. На 49 минуте Эрнани выцарапал мяч возле чужой штрафной и катнул под удар Дзюбе. Артем пробил очень хорошо, но защитник хозяев в последний момент бросился под игровой снаряд и заблокировал выстрел. Что касается "Енисея", то команда периодически выбегала в атаку, но, как и в первом тайме, все забеги заканчивались либо забросом на вратаря, либо неточными ударами.

Постепенно игра фаворита и андердога начала откровенно убаюкивать. До 70 минуты футболисты то ли валяли дурака, то ли просто не могли пройти плотную оборону друг друга, и вязли в центре поля. Ситуацию мог изменить Роберт Мак. За 20 минут до конца матча словак получил мяч внутри чужой штрафной после хорошей игры в прессинге, развернулся, качнул защитника и целил в дальний угол ворот Юрченко. Игровой снаряд летел довольно перспективно, однако в "девятку" не попал. Семак уже даже не садился на свое место. Ситуация постепенно выходила из-под контроля.

Воплотить идеи в жизнь получилось только на 81 минуте. Кузяев получил мяч внутри штрафной площади и вторым касанием пробил по воротам. Защитники в унисон прыгнули под снаряд и заблокировали удар, однако тот улетел к Артему Дзюбе, которому оставалось расстрелять полупустые ворота. Это 1:0 и одному из тренеров стало куда легче дышать тюменским воздухом.

Забитый мяч явно развязал ноги футболистам "Зенита", которые сразу же отправили второй гол в ворота "Енисея". Дзюба выиграл верх на чужой половине поля, Шатов, получив мяч, скинул его на Кузяева, и тот вторым касанием пробил в дальний угол ворот Юрченко. 2:0!

Финальный свисток зафиксировал победу "Зенита" со счетом 2:0. Сергей Семак празднует свой первый триумф у руля питерской команды в текущем сезоне, а Дмитрию Аленичеву, как видно, только предстоит разобраться, как строить игру новой команды, которая совсем ни разу не похожа на ту, что играла в ФНЛ – другие игроки, другой стиль, другие соперники. Что ж, будем наблюдать!

"Енисей" – "Зенит" – 0:2

Голы: Дзюба, 81 – 0:1; Кузяев, 86 – 0:2.

"Енисей": Юрченко – Кичин, Дугалич, Грицаенко, Занев – Зотов (Рожков, 90+1), Огуде, Коломов – Саркисов (Гавазай, 82), Бодул (Обрадович, 56).

"Зенит": Лунев – Смольников, Мевля, Иванович, Набиуллин – Паредес, Эрнани (Кузяев, 69), Нобоа – Мак (Дриусси, 85), Шатов, Дзюба (Заболотный, 90).

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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