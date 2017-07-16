Несбывшиеся надежды: "Рубин" проиграл "Краснодару"
Чемпионат России начался для "Рубина" с матча на "Казань-Арене" против "Краснодара". Несмотря на плохую статистику личных встреч, хозяева все равно считались фаворитами матча, и болельщики надеялись, что возвращение Курбана Бердыева даст команде необходимый импульс для достойного выступления на внутренней арене. Краснодарцы каждый год пытаются забраться как можно выше в турнирной таблице, и в этом сезоне цели у команды самые высокие. Оба клуба сделали в межсезонье точечные усиления, и уже в первом матче сезона мы получили шанс наблюдать за игрой некоторых новичков.
Матч начался на высоких скоростях, хотя опасных моментов не возникало. Вскоре "Рубин" перехватил инициативу и начал активно искать подступы к воротам соперника. Но на 17-й минуте краснодарцы неожиданно открыли счет: Подберезкин отпасовал на Перейра, тот проникающей передачей между двумя защитниками вывел один на один с вратарем Лаборде, который пробил мимо Рыжикова – 0:1.
После пропущенного гола казанцы взяли мяч под свой контроль и провели несколько неплохих атак, но до реально опасных моментов дело так и не доходило. И на 33-й минуте "быки" снова забили: Мартынович забросил мяч на Лаборде, который продвинулся к штрафной, обыграл Камболова и снова покатил мяч мимо голкипера "Рубина". Великолепный гол колумбийца и 0:2 в пользу "Краснодара".
В перерыве Бердыев заменил Рочину на Лестьена. Во втором тайме "Рубин" полностью забрал мяч под свой контроль, чему "Краснодар" и не препятствовал. И на 72-й минуте вышедший на замену Лестьенн отыграл один гол: обыграв нескольких защитников "Краснодара", бельгиец отправил мяч в правую "шестерку" ворот Синицына. Хотя до этого казанцы не смогли создать ни одного опасного момента у ворот соперника. На 82-й минуте "Краснодар" ответил опасным ударом Вандерсона с острого угла, который парировал Рыжиков. На финальный штурм сил у "Рубина" уже не было и "быки" спокойно свели матч к нужному для них результату.
"Рубин" – "Краснодар" – 1:2
Голы: Лаборде, 17 – 0:1. Лаборде, 33 – 0:2, Лестьенн, 72 – 1:2.
"Рубин": Рыжиков, Камболов, Гранат, Бурлак, Кузьмин, М'вила, Кудряшов, Оздоев, Рочина (Лестьенн, 45), Карадениз (Азмун, 62), Канунников.
"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Шишкин, Газинский (Жигулев, 74), Перейра (Клаэссон, 61), Подберезкин, Вандерсон, Лаборде (Сулейманов, 92).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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