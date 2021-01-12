Несколько английских клубов интересуются Алексом Кралом

Несколько клубов английской Премьер-лиги проявляют интерес к чешскому полузащитнику московского "Спартака" Алексу Кралу, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, представители англичан общаются с агентом хавбека, но официальных предложений по трансферу хавбека пока никто не делал.

Ранее сообщалось, что "Спартак" может продать Крала за 20-25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Крал провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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