Несколько английских клубов интересуются Алексом Кралом
Несколько клубов английской Премьер-лиги проявляют интерес к чешскому полузащитнику московского "Спартака" Алексу Кралу, сообщает "Матч ТВ".
По сведениям источника, представители англичан общаются с агентом хавбека, но официальных предложений по трансферу хавбека пока никто не делал.
Ранее сообщалось, что "Спартак" может продать Крала за 20-25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Крал провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Источник: Промес хочет завершить карьеру в России
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|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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