Несколько членов тренерского штаба покинули "Уфу"

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Несколько членов тренерского штаба покинули "Уфу"Фото: инстаграм "Уфы"/Автор неизвестен

"Уфа" на своем официальном сайте сообщила об изменениях в тренерском штабе.

Команду из Башкирии покинули тренер вратарей Юрий Перескоков и тренер-реабилитолог Надежда Смирнова.

Перескоков работал в "Уфе" с 2014 года, Смирнова пришла в уфимский клуб с лета 2020 года.

Напомним, что "Уфа" по итогам сезона-2020/21 заняла 13-е место в РПЛ и сохранила прописку в высшем дивизионе.

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