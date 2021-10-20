Несколько европейских футбольных федераций выдвинули ультиматум ФИФА из-за реформы чемпионата мира

2 Теги фифачемпионат мира

Несколько европейских футбольных федераций выдвинули ультиматум ФИФА из-за реформы чемпионата мира

13 европейских футбольных федераций пригрозили выйти из ФИФА в случае реформы чемпионата мира, сообщает AP News.

По сведениям источника, европейцы недовольны предложенным ФИФА вариантом проведения чемпионатов мира каждые два года. 

Ранее сообщалось, что футбольные федерации получили от ФИФА проект календаря матчей с учетом нового формата мундиаля.

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