Несколько европейских стран намерены провести чемпионат мира-2030

Болгария, Греция, Румыния и Сербия могут подать совместную заявку на проведение Чемпионата Мира 2030 года, сообщает АР.

По данным источника, главы этих государств уже обсудили возможность подачи общей заявки.

Стоит отметить, что на проведение ЧМ-2030 претендует заявка Аргентины, Парагвая и Уругвая. Также заявку готовит Англия, она будет либо одиночной, либо совместной с Шотландией, Уэльсом, Северной Ирландией и Ирландией.

Напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре, а ЧМ-2026 состоится в Канаде, Мексике и США.

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