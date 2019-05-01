Несколько фанатов "Ливерпуля" арестовали в Испании

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Несколько фанатов "Ливерпуля" арестовали в Испании

В Испании задержали шесть фанатов "Ливерпуля" перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с "Барселоной".

Встреча пройдет сегодня, 1 мая, на "Камп Ноу". Начало - в 22:00 (мск).

Как сообщают власти Барселоны, задержанные бросали в полицейских различные предметы. Один из сотрудников получил незначительные травмы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что фанаты "Ливерпуля" толкают людей в фонтаны. Стоит отметить, что клуб был очень недоволен поведением болельщиков.

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