Несколько французских сенаторов пытаются добиться возобновления сезона Лиги 1

Шесть французских сенаторов работают над изменением законодательства страны с целью доиграть футбольный чемпионат, досрочно завершённый из-за коронавируса.

По информации L’Equipe, парламентарии намерены внести поправки в положение о борьбе с пандемией, одна из которых позволит возобновить сезон Лиги 1 при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.

Сообщается, что правительство Франции скептически оценило поступившее предложение, поэтому, вероятно, оно будет отвергнуто.

Напомним, что чемпионом был признан ПСЖ. При этом ряд клубов остались недовольны итогами чемпионата и собираются в связи с этим обратиться в суд.

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