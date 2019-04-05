Несколько футболистов "Челси" посетили ночной клуб

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Несколько футболистов "Челси" посетили ночной клуб

Несколько игроков "Челси" перед матчем команды с "Вест Хэмом" посетили ночной клуб Raffles в Лондоне. Об этом информирует Mirror.

Среди футболистов, которые решили как следует отдохнуть перед матчем, были Гари КэхиллЭмерсон ПалмиериЭтан Ампаду, Росс БарклиРубен Лофтус-Чик, Дэниел Дринкуотер и Оливье Жиру.

Игроки находились в клубе до поздней ночи, некоторые из них покинули заведение с девушками.

Матч "Челси" - "Вест Хэм" состоится 8 апреля. Начало - в 22:00 (мск). 

"Челси" располагается на 5 месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 63 балла.

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