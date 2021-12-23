Несколько футболистов "Реала", которые на прошлой неделе сдали положительный тест на коронавирус, уже выздоровели

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Несколько футболистов "Реала", которые на прошлой неделе сдали положительный тест на коронавирус, уже выздоровелиФото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

В мадридском "Реале" быстро устраняют вспышку коронавируса. Недавно положительные тесты сдали Лука Модрич, Гарет Бэйл, Родриго, Давид Алаба, Андрей Лунин, Марсело, Иско и помощник главного тренера Давиде Анчелотти. 

После этого Лука Модрич почти сразу сдал отрицательный тест.

Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, у Родриго, Бэйла, Алабы и Давиде Анчелотти также отрицательный тест на COVID-19. 

Отметим, что в мадридском "Реале" все игроки и персонал вакцинированы от коронавируса.

В данный момент с положительными тестами остаются Марсело, Лунин и Иско. 

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