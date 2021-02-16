Несколько футболистов "Тоттенхэма" недовольны Моуринью

Атмосфера в раздевалке лондонского "Тоттенхэма" оставляет желать лучшего, утверждает Daily Mail.

По сведениям издания, группа игроков "шпор" выражает недовольство главным тренером команды Жозе Моуринью.

Известно, что разочарованы совместной работой с португальцем полузащитник Деле Алли и вингер Гарет Бэйл.

Ранее сообщалось, что вариант с увольнением Моуринью руководством "Тоттенхэма" пока не рассматривается.

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