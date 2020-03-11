Несколько игроков "Арсенала" помещены в карантин. Матч с "Манчестер Сити" отменен

Перенесенный матч 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Арсенал" отменен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

Несколько игроков лондонского клуба помещены в карантин. Это было сделано после того, как стало известно о заболевании президента "Олимпиакоса" Эвангелоса Маринакиса. Оказалось, что некоторые из футболистов "Арсенала" общались с Маринакисом после матча Лиги Европы.

Медицинский отдел "Арсенала" считает маловероятным факт заражения игроков, но они на всякий случай были помещены в карантин, который продлится до 12 марта.

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