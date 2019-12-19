Несколько игроков "Арсенала" задумываются о смене клуба

Многие игроки "Арсенала" хотят покинуть команду, так как в клубе нет четкого плана действий. Об этом сообщает The Independent.



По данным источника, форвард Пьер-Эмерик Обамеянг уверенно настроен на то, чтобы продолжить карьеру в другом клубе. Нападающий Александр Ляказетт и полузащитник Гранит Джака тоже задумываются об уходе.



Стоит отметить, что желание футболистов покинуть "Арсенал" никак не связано с тем, что клуб в скором времени возглавит бывший игрок "канониров" Микель Артета.

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