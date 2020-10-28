Несколько игроков "Краснодара" не поддержали акцию BLM перед матчем с "Челси"

Некоторые из футболистов "Краснодара" отказались поддерживать акцию BLM перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лондонским "Челси".

Как минимум два футболиста краснодарского клуба не встали на одно колено перед стартовым свистком. У "Челси" акцию поддержали все игроки.

Напомним, что акция Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") появилась после смерти темнокожего афроамериканца Джорда Флойда, который был убил полицейским при задержании.

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