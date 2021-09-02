Несколько игроков "Реала" близки к возвращению из лазарета

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Несколько игроков "Реала" близки к возвращению из лазаретаФото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Сразу 4 футболиста мадридского "Реала" будут доступны к матчу четвертого тура Примеры против "Сельы" из Виго.

Как сообщает Marca, капитан команды Марсело, Начо Фернандес, Мариано Диас и Лука Модрич уже находятся на финальном этапе восстановления

По информации источника, Тони Кроос и Ферлан Менди к матчу с "Сельтой" все еще будут не доступны.

Отметим, что это будет первая игра на Сантьяго Бернабеу с 1 марта 2020 года, когда "Реал" обыграл "Барселону" в Эль Классико со счетом 2:0.

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