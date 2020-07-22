Несколько игроков "Спартака могут перейти в "Химки"

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Несколько игроков "Спартака могут перейти в "Химки"

Подмосковные "Химки" могут арендовать сразу нескольких игроков московского "Спартака", сообщает "Рейтинг букмекеров".

По сведениям источника, "Химки" проявляют интерес к полузащитникам Артему Тимофееву, Максиму Глушенкову, Александру Ташаеву, Резиуану Мирзову, Александру Ломовицкому, а также нападающему Георгию Мелкадзе.

Напомним, "Химки" официально подтвердили информацию, что в следующем сезоне клуб примет участие в Российской Премьер-Лиге.

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