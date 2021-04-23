Несколько игроков "Тоттенхэма" отпраздновали увольнение Моуринью

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Ряд футболистов лондонского "Тоттенхэма" позитивно восприняли новость об отставке главного тренера команды Жозе Моуринью.

По информации журналиста Майкла Бриджа, несколько игроков "шпор" отпраздновали увольнение португальца прямо в тренажёрном зале.

Напомним, что клуб объявил об уходе наставника в минувший понедельник. Его сменил на временной основе 29-летний Райан Мэйсон.

58-летний Моуринью возглавлял "Тоттенхэм" с 23 ноября 2019 года и не выиграл с командой ни одного трофея.

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