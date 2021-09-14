Несколько игроков "Зенита" проигнорировали акцию BLM перед матчем с "Челси" (фото)

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Несколько игроков "Зенита" проигнорировали акцию BLM перед матчем с "Челси" (фото)

Фото: кадр из трансляции матча "Челси" - "Зенит"

Часть игроков петербургского "Зенита" не встали на колено перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с лондонским "Челси".

Акцию BLM (Black Lives Matters) проигнорировали россияне Станислав Крицюк, Далер Кузяев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков и украинец Ярослав Ракицкий. В составе "Челси" на колено встали все, кроме испанца Маркоса Алонсо

Стоит отметить, что акцию не поддержал также главный арбитр матча Бартош Франковски.

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