Несколько клубов РФПЛ интересуются хавбеком "Монпелье"

Сразу ряд российских клубов заинтересованы в подписании полузащитника французского "Монпелье" Амира Адуева.

Как информируют Известия, 18-летний хавбек, выступающий за молодежную команду "паладинов", получил несколько предложений из своей родины. Известно, что одним из главных талантов "Монпелье" интересуются клубы РФПЛ, однако их названия остаются неизвестны.

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