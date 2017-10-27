Несколько клубов РФПЛ интересуются хавбеком "Монпелье"

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Несколько клубов РФПЛ интересуются хавбеком "Монпелье"Сразу ряд российских клубов заинтересованы в подписании полузащитника французского "Монпелье" Амира Адуева.

Как информируют Известия, 18-летний хавбек, выступающий за молодежную команду "паладинов", получил несколько предложений из своей родины. Известно, что одним из главных талантов "Монпелье" интересуются клубы РФПЛ, однако их названия остаются неизвестны.

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