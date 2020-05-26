Несколько клубов РПЛ поспорят за белорусского защитника Юзепчука
Правый защитник брестского "Динамо" Роман Юзепчук привлёк внимание клубов из России, утверждает "СЭ".
Сообщается, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы несколько представителей РПЛ, однако их названия не указываются.
Стоит отметить, что Юзепчук может сыграть как в обороне, так и на фланге полузащиты. В составе "Динамо" он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.
Также напомним, что белорусы не являются легионерами в чемпионате России.
Рыночная стоимость Юзепчука оценивается в 150 тысяч евро.
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|Команда
|М
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|БАТЭ
|26
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|26
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|3
|Шахтер
|26
|49
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|Белшина
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|5
|Гранит
|26
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|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
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|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
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|Гомель
|26
|18