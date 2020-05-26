Несколько клубов РПЛ поспорят за белорусского защитника Юзепчука

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Несколько клубов РПЛ поспорят за белорусского защитника Юзепчука

Правый защитник брестского "Динамо" Роман Юзепчук привлёк внимание клубов из России, утверждает "СЭ".

Сообщается, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы несколько представителей РПЛ, однако их названия не указываются.

Стоит отметить, что Юзепчук может сыграть как в обороне, так и на фланге полузащиты. В составе "Динамо" он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.

Также напомним, что белорусы не являются легионерами в чемпионате России.

Рыночная стоимость Юзепчука оценивается в 150 тысяч евро.

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