Несколько клубов, включая "Манчестер Сити", интересуется Нико Гонсалесом из "Барселоны"

Теги барселонаманчестер сити

Несколько клубов, включая "Манчестер Сити", интересуется Нико Гонсалесом из "Барселоны"

Фото: инстаграм Нико\Автор неизвестен

Испанский хавбек "Барселоны" Нико Гонсалес привлек интерес европейских клубов, сообщает Marca.

По информации источника, в подписании полузащитника заинтересованы 3 клуба из АПЛ, включая "Манчестер Сити", 1 из Бундеслиги и 1 из Серии А.

Отмечается, что "Барселона" намерена подписать с хавбеком новое соглашение. Переговоры начнутся после продления контрактов с Гави и Рональдом Араухо.

В нынешнем контракте Нико с каталонским клубом, который рассчитан до лета 2024 года, есть клаусула, которая равняется 500 миллионам евро.

Также не пропустите: В "Химках" прокомментировали новость о возможном переходе Руденко из "Спартака". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" хочет усилиться защитником "Интера"

"Реал" хочет усилиться защитником "Интера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов