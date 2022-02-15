Несколько клубов, включая "Манчестер Сити", интересуется Нико Гонсалесом из "Барселоны"
Фото: инстаграм Нико\Автор неизвестен
Испанский хавбек "Барселоны" Нико Гонсалес привлек интерес европейских клубов, сообщает Marca.
По информации источника, в подписании полузащитника заинтересованы 3 клуба из АПЛ, включая "Манчестер Сити", 1 из Бундеслиги и 1 из Серии А.
Отмечается, что "Барселона" намерена подписать с хавбеком новое соглашение. Переговоры начнутся после продления контрактов с Гави и Рональдом Араухо.
В нынешнем контракте Нико с каталонским клубом, который рассчитан до лета 2024 года, есть клаусула, которая равняется 500 миллионам евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18