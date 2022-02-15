Несколько клубов, включая "Манчестер Сити", интересуется Нико Гонсалесом из "Барселоны"

Фото: инстаграм Нико\Автор неизвестен

Испанский хавбек "Барселоны" Нико Гонсалес привлек интерес европейских клубов, сообщает Marca.

По информации источника, в подписании полузащитника заинтересованы 3 клуба из АПЛ, включая "Манчестер Сити", 1 из Бундеслиги и 1 из Серии А.

Отмечается, что "Барселона" намерена подписать с хавбеком новое соглашение. Переговоры начнутся после продления контрактов с Гави и Рональдом Араухо.

В нынешнем контракте Нико с каталонским клубом, который рассчитан до лета 2024 года, есть клаусула, которая равняется 500 миллионам евро.

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