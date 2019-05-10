Несколько ключевых игроков "Ливерпуля", возможно, пропустят финальный матч АПЛ

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Несколько ключевых игроков "Ливерпуля", возможно, пропустят финальный матч АПЛ

Несколько ключевых игроков "Ливерпуля", возможно, пропустят финальный матч АПЛ против "Вулверхэмптона".

Точно не с сможет сыграть Роберто Фирмино. Также под вопросом участие Мохамеда Салаха из-за сотрясения мозга, Джордана Хендерсона и Энди Робертсона из-за повреждений, полученных в матче с "Барселоной" в рамках Лиги чемпионов.  

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется на то, что травмированные успеют восстановится к назначенной дате.

"К воскресенью все должно быть хорошо. Сейчас в раздевалке главные слова "Это всего лишь боль", - сказал Клопп.

Матч "Ливерпуль" - "Вулверхэмптоном" состоится 12 мая на "Энфилде". Начало - в 17:00 (мск).

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