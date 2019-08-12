Несколько турецких клубов просматривают форварда "Крыльев Советов" на матче с "Ростовом"

Теги крылья советовалександр соболев

Несколько турецких клубов просматривают форварда "Крыльев Советов" на матче с "Ростовом"

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев может продолжить карьеру в Турции.

Сообщается, что скауты нескольких турецких клубов, название которых не разглашается, просматривают 22-летнего форварда на матче РПЛ против "Ростова".

Соболев перебрался в "Крылья Советов" в 2017 году. За это время он провел 30 матчей и забил 15 голов.

Отметим, что после первого тайма "Ростов" обыгрывает "Крылья Советов" со счетом 1:0.

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