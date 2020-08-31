Несколько ведущих игроков ПСЖ могли заразиться коронавирусом
Аргентинские полузащитники "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, возможно, заразились коронавирусом, сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, футболисты могли заразиться во время отдыха на Ибице. Оба игрока уже вернулись в Париж. Не исключено, что еще одним заразившимся является аргентинский нападающий Мауро Икарди.
Стоит отметить, что на Ибицу также летали полузащитник Андер Эррера, вратарь Кейлор Навас и нападающий Неймар.
В минувшем сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, обладателем Суперкубка страны, Кубка Франции и Кубка французской лиги. В финале Лиги Чемпионов парижский клуб проиграл "Баварии" со счетом 0:1.
Не пропустите: Неймар заявил, что остаётся в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" определилась с приоритетными трансферами на выход
-
"Наполи" отказался от трансфера Николы Влашича
-
Кингсли Коман рассказал, почему он не может вернуться в ПСЖ
-
Гнабри будет играть за "Баварию" под номером Рибери
-
Раджа Наингголан вернется в "Интер"
-
Дани Себальос близок к переходу в "Арсенал"
-
"Фиорентина" хочет вернуть в Италию бывшего форварда "Милана" Пентека
-
ЦСКА теряет Федора Чалова
-
Давид Силва заразился коронавирусом
-
Официально: Златан Ибрагимович продлил контракт с "Миланом"
-
Месси пропустил первую тренировку "Барселоны" при Кумане
-
Артуро Видаль намерен разорвать контракт с "Барселоной"
-
Несколько ведущих игроков ПСЖ могли заразиться коронавирусом
-
3
"Манчестер Сити" согласовал условия контракта с лидером обороны "Наполи"
-
В Испании назвали даты матчей между "Барселоной" и "Реалом"
-
Генрих Мхитарян стал полноценным игроком "Ромы"
-
Левандовски высказался о победе Иммобиле в борьбе за "Золотую бутсу"
-
В РПЛ может быть изменен лимит на легионеров
-
Джорджо Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру
-
В новом клубе Миранчука произошла вспышка коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13