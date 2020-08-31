Несколько ведущих игроков ПСЖ могли заразиться коронавирусом

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Несколько ведущих игроков ПСЖ могли заразиться коронавирусом

Аргентинские полузащитники "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, возможно, заразились коронавирусом, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, футболисты могли заразиться во время отдыха на Ибице. Оба игрока уже вернулись в Париж. Не исключено, что еще одним заразившимся является аргентинский нападающий Мауро Икарди.

Стоит отметить, что на Ибицу также летали полузащитник Андер Эррера, вратарь Кейлор Навас и нападающий Неймар. 

В минувшем сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, обладателем Суперкубка страны, Кубка Франции и Кубка французской лиги. В финале Лиги Чемпионов парижский клуб проиграл "Баварии" со счетом 0:1.

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