Несколько ведущих игроков "Реала" пропустят матч Лиги Чемпионов с "Брюгге"

Целая группа ключевых игроков мадридского "Реала" пропустят матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с бельгийским "Брюгге", сообщает официальный сайт клуба.

В заявку не попали защитник Серхио Рамос, полузащитник Тони Кроос и нападающий Эден Азар.

Заявка королевского клуба выглядит так:

вратари: Куртуа, Ареола, Альтубе

защитники: Карвахаль, Милитао, Варан, Начо, Одриосола, Менди

полузащитники: Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско

нападающие: Бэйл, Диас, Бензема, Йович, Винисиус, Родриго.

Матч "Брюгге" - "Реал" состоится 11 декабря. Начало встречи - в 23:00 мск.

Напомним, что "Реал" уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

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