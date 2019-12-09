Несколько ведущих игроков "Реала" пропустят матч Лиги Чемпионов с "Брюгге"
Целая группа ключевых игроков мадридского "Реала" пропустят матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с бельгийским "Брюгге", сообщает официальный сайт клуба.
В заявку не попали защитник Серхио Рамос, полузащитник Тони Кроос и нападающий Эден Азар.
Заявка королевского клуба выглядит так:
вратари: Куртуа, Ареола, Альтубе
защитники: Карвахаль, Милитао, Варан, Начо, Одриосола, Менди
полузащитники: Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско
нападающие: Бэйл, Диас, Бензема, Йович, Винисиус, Родриго.
Матч "Брюгге" - "Реал" состоится 11 декабря. Начало встречи - в 23:00 мск.
Напомним, что "Реал" уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов.
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