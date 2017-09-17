Нескучные нули в Лондоне: "Челси" и "Арсенал" победителя не выявили

Воскресная программа пятого тура английской Премьер-Лиги открывалась центральным событием, в рамках которого сошлись два суперклуба из Лондона. Действующий чемпион Англии "Челси" принимал "Арсенал". В последнее время команды любят встречаться друг с другом. "Аристократы" и "канониры" как закрывали прошлый сезон в очной борьбе, оспаривая Кубок страны, так и открывали новый матчем за Суперкубок. В обоих случаях победителями выходили подопечные Арсена Венгера. Но расклады накануне этого поединка говорили в пользу "синих". Во-первых, команда Антонио Конте лучше начали сезон и находятся выше в турнирной таблице. Во-вторых, их игра смотрится поинтереснее, ну а в-третьих, преимущество домашнего стадиона, на котором "пушкарям" традиционно приходится нелегко.

На неделе обе команды были задействованы в еврокубковых встречах, поэтому определенной ротации стартового состава было не миновать. Итальянский специалист выставил практически чемпионский состав. Разве что Виллиан вышел вместо Эдена Азара, а позицию Диего Косты на острие в текущем сезоне занимает Альваро Мората. Мсье Венгер в очередной раз принял непопулярное решение, которое коснулось Алексиса Санчеса. Чилиец остался сидеть на скамейке, в то время как его место в составе было доверено юному нигерийцу Алексу Ивоби.

Хозяева прогнозируемо с первых же минут завладели инициативой, бросалась в глаза заряженность "синих" на игру и на желание забить быстрый гол. Но быстро отличиться не вышло, более того, первый опасный момент возник именно у ворот Тибо Куртуа. В течение одной минуты "канониры" имели два великолепные возможности, чтобы отрыть счет. Дважды провалился на фланге Маркос Алонсо, пустив себе за спину Эктора Бельерина, который снабдил острыми передачами сначала Уэлбэка, а потом и Ляказетта, но англичанину не хватило точности, а удар француза парировал вратарь.

"Челси" не остался в долгу и тут же ответил своим выпадом: Педро выбежал на свидание с Петром Чехом, но немного замешкался с мячом и не смог переиграть опытного кипера. Во второй половине первого тайма команды стали играть более сдержано, а под занавес 45-ти минутки супермомент был у Аарона Рэмзи. Валлиец в одиночку продрался через оборону "Челси" и уже наверняка бил в угол, но мяч попал в штангу, а после добивания Ляказетта сфера улетела в сторону верхнего яруса "Стэмфорд Бридж".

С началом второй половины встречи вновь стали агрессивно действовать "аристократы". Стоит признать, Арсену Венгеру здорово удалось подготовить своих футболистов, потому как часто критикуемая оборона "пушкарей", к удивлению, выглядела очень и очень хорошо. По ходу второго тайма Антонио Конте бросил в бой Эдена Азара. И с выходом бельгийца на поле бомбардировки владений Чеха стали еще более мощными, но мяч сегодня не лез в ворота.

То, что "Челси" не додавит "Арсенал" стало ясно на 87-й минуте, когда Давид Луиз был справедливо удален с поля за грубый прыжок в ноги Сеада Колашинаца. Таким образом, в очень событийном поединке лондонские гранды, вопреки прогнозам не смогли забить в ворота друг друга.

"Челси" – "Арсенал" – 0:0

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэхилл, Давид Луиз, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан (Азар, 69), Педро (Бакайоко, 46), Мората (Кристенсен, 89)

"Арсенал": Чех, Косиельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака, Колашинац, Уэлбэк (Жиру, 73), Ивоби (Эльнени, 81), Ляказетт (Санчес, 66)

Удаление: Давид Луиз (87)

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Сассуоло" - "Ювентус" | http://soccernews.ru