Несмотря на удаление Фламинни, "Хетафе" взял верх над "Эспаньолом"

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Несмотря на удаление Фламинни, "Хетафе" взял верх над "Эспаньолом"В матче 32-го тура испанской Ла Лиги "Хетафе" на своем поле нанес минимальное поражение "Эспаньолу".

"Хетафе" - "Эспаньол" - 1:0

Гол: Суарес, 53 - 1:0.

"Хетафе": Гуаита, Суарес, Даконам, Гонсалес, Кабрера, Портильо, Фламини, Фажр, Дидье (Антунеш, 86), Анхель (Молина, 76), Реми (Мора, 66).

"Эспаньол": П. Лопес, Наварро, Д. Лопес, Эрмосо, Росельо, К. Санчес (Гранеро, 65), Дардер, Лео, Хурадо (Пьятти, 57), Мелендо (Гарсия, 70), Морено.

Напомним, ранее "Атлетико" разгромил "Леванте". | soccernews.ru

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