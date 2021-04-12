Несостоявшийся игрок "Ливерпуля" забил гол ударом головой с 35 метров (видео)

Фото: твиттер Рори Донелли/Автор неизвестен

Нападающий "Гленторана" Рори Донелли отметился потрясающим голов в матче чемпионата Северной Ирландии с "Данганнон Свифтс" (2:0).

На 29-й минуте форвард воспользовался ошибкой голкипера и ударом головой с 25 метров послал мяч в опустевшие ворота. Гол Доннелли стал вторым в матче, первый также на его счету.

29-летний Донелли несколько лет назад мог перейти в "Ливерпуль" по протекции тогдашнего главного тренера Брендана Роджерса, но трансфер не состоялся. В нынешнем сезоне на счету форварда девять забитых мячей и пять голевых передач в 29 матчей за "Гленторан" во всех турнирах.

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